Возле одесской школы убрали «опасное орудие», обеспокоившее рашистов (фото)

В Одессе развеяли очередной фейк, который распространяет министерство обороны рф.
Об этом сообщает Телеграм-канал мэрии города «Одеса. Офiцiйно».
«Во избежание угрозы со стороны агрессора, возле школы №56 демонтировали памятник-пушку («Зенитка» 52-К),
– говорится в сообщении.
Саму конструкцию перевезли в музей.
Кроме того, в ближайшее время будут закопаны траншеи, которые ранее разрыли для проведения ремонтных работ.
Напомним, российские агрессоры периодически распространяют лживую информацию о якобы размещении позиций ВСУ в одесских школах, больницах и даже на киностудии.
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Фото: скриншоты с видео Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно»