Возле одесской школы убрали «опасное орудие», обеспокоившее рашистов (фото)

В Одессе развеяли очередной фейк, который распространяет министерство обороны рф.

Об этом сообщает Телеграм-канал мэрии города «Одеса. Офiцiйно».

«Во избежание угрозы со стороны агрессора, возле школы №56 демонтировали памятник-пушку («Зенитка» 52-К),

– говорится в сообщении.

Саму конструкцию перевезли в музей.

Кроме того, в ближайшее время будут закопаны траншеи, которые ранее разрыли для проведения ремонтных работ.

Напомним, российские агрессоры периодически распространяют лживую информацию о якобы размещении позиций ВСУ в одесских школах, больницах и даже на киностудии.

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Фото: скриншоты с видео Телеграм-канала «Одеса. Офiцiйно»