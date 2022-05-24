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Елена Буйневич рассказала правду про танки во дворах одесских школ

Елена Буйневич рассказала правду про танки во дворах одесских школ

Руководитель муниципального департамента образования Одессы Елена Буйневич назвала ложью сообщение министерства обороны рф о том, что  во дворах городских школ находится военная техника ВСУ.

«Там нет никаких огневых позиций, бронетехники и артиллерии. Там есть сторож, директор есть, учителя. Люди заполняют журналы, выходят на уроки онлайн, готовятся к окончанию учебного года», — написала она на своей странице в facebook.

По словам Елены Буйневич, она понимает и разделяет волнение жителей густонаселенных микрорайонов, где расположены 40-я (была в прошлых сводках), 14-я и 71-я школы. Там вокруг высотки. Островки частного сектора и большие «чешки», «хрущёвки», типичные для спальных районов.

«Там нет никаких «огневых позиций, бронетехники и артиллерии», — резюмирует она. В этом может любой одессит, проживающий поблизости от названных школ. Для этого достаточно просто выглянуть в окно.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в своей сводке от 23 мая министерсово убийств (обороны) россии упомянуло две школы на одесском поселке Котовского. Рашисты усмотрели там огневые позиции ВСУ, танки и системы реактивного огня.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, у таких заявлений врага есть две цели:

  1. Запугать мирных жителей и посеять панику;
  2. Узнать настоящее расположение сил обороны города. Возмущенные люди могут начать после таких заявлений обсуждать их в соцсетях и ненароком назвать настоящие позиции ВСУ.

Поэтому не стоит паниковать после такого рода заявлений и особенно называть реальные позиции сил обороны города.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что российские оккупанты нацелились на Одесскую киностудию. Да так громко, что туда даже мэр города Труханов поехал — искать склады со снарядами и ситемы ПВО.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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