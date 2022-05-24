Елена Буйневич рассказала правду про танки во дворах одесских школ

Руководитель муниципального департамента образования Одессы Елена Буйневич назвала ложью сообщение министерства обороны рф о том, что во дворах городских школ находится военная техника ВСУ.

«Там нет никаких огневых позиций, бронетехники и артиллерии. Там есть сторож, директор есть, учителя. Люди заполняют журналы, выходят на уроки онлайн, готовятся к окончанию учебного года», — написала она на своей странице в facebook.

По словам Елены Буйневич, она понимает и разделяет волнение жителей густонаселенных микрорайонов, где расположены 40-я (была в прошлых сводках), 14-я и 71-я школы. Там вокруг высотки. Островки частного сектора и большие «чешки», «хрущёвки», типичные для спальных районов.

«Там нет никаких «огневых позиций, бронетехники и артиллерии», — резюмирует она. В этом может любой одессит, проживающий поблизости от названных школ. Для этого достаточно просто выглянуть в окно.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в своей сводке от 23 мая министерсово убийств (обороны) россии упомянуло две школы на одесском поселке Котовского. Рашисты усмотрели там огневые позиции ВСУ, танки и системы реактивного огня.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, у таких заявлений врага есть две цели:

Запугать мирных жителей и посеять панику; Узнать настоящее расположение сил обороны города. Возмущенные люди могут начать после таких заявлений обсуждать их в соцсетях и ненароком назвать настоящие позиции ВСУ.

Поэтому не стоит паниковать после такого рода заявлений и особенно называть реальные позиции сил обороны города.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что российские оккупанты нацелились на Одесскую киностудию. Да так громко, что туда даже мэр города Труханов поехал — искать склады со снарядами и ситемы ПВО.