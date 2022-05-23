Поселок Котовского не дает покоя рашистам: им мерещатся танки и «Грады» в школах

В сегодняшней сводке минубийств россии опять упомянуло две школы на одесском поселке Котовского. Рашисты усмотрели там огневые позиции, танки и РСЗО.

Враг продолжает психологическое давление на одесситов. Оно и понятно – вдруг рашисты по дурости поверят сами себе, да и лупанут ракетой по школе, в которой якобы спрятана боевая техника.

Особую слабость оккупанты испытывают к поселку Котовского. На этот раз они заявили об огневых позициях ВСУ в школе №14 на Крымской 56а и школе №71 на Паустовского 17а.

Ранее такие же заявления делались про школы № 15 и №40 и Одесскую областную больницу все в том же Суворовском районе.

Как объяснил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, у таких заявлений врага есть две цели:

Запугать мирных жителей и посеять панику; Узнать настоящее расположение сил обороны города. Возмущенные люди могут начать после таких заявлений обсуждать их в соцсетях и ненароком назвать настоящие позиции ВСУ.

Поэтому не стоит паниковать после такого рода вражеских заявлений и особенно называть реальные позиции сил обороны города.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что российские оккупанты нацелились на Одесскую киностудию. Да так громко, что туда даже мэр города Труханов поехал — искать склады со снарядами и ситемы ПВО.

А перед этим рашисты распространяли фейк о грядущей «заварухе» в Одессе. Мол еще немного, и они будут здесь. Ха, так им одесситы и поверили.

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