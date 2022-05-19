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Российские оккупанты нацелились на Одесскую киностудию: бьют из всех фейкометных орудий

Российские оккупанты нацелились на Одесскую киностудию: бьют из всех фейкометных орудий

Спикер российского МИДа мария захарова на брифинге заявила, что на территорию Одесской киностудии завозят боеприпасы и системы ПВО.

Подобные фейки не редкость со стороны оккупантов. Особую слабость они питают к Одессе. То расскажут, про огневые точки в школах, то про боевую технику в Областной больнице.

Теперь вот добрались до киностудии. Как рассказал спикер Одесской областной администрации Сергей Братчук, у таких лживых заявлений два основных смысла.

  1. Запугать население. Ведь если враг говорит, что где-то есть скопление техники, то может ударить туда ракетой.
  2. Выявить настоящие позиции ВСУ. Ведь одесситы начинают обсуждать такие заявления в соцсетях и могут ненароком назвать настоящее расположение техники и огневых позиций наших войск.

В свою очередь на Одесской киностудии выдумки российских пропагандистов опровергли. И даже пригласили журналистов местного телеканала на экскурсию, во время которой продемонстрировали единственный образец «военной» техники, находящийся на ее территории – автомобиль времен Второй мировой войны.

старинный грузовик

Более ранние образцы российских фейков об Одессе:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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