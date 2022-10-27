Возле одесской Кирхи появилось дорожное новшество (фото)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на дорогах города.
Так, накануне коммунальщики завершили работы по обновлению дорожной разметки на улице Новосельского.
Также была обновлена разметка пешеходных переходов.
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Фото КУ «СМЭП»