Возле одесской Кирхи появилось дорожное новшество (фото)

В Одесском зоопарке поселилась нечисть (фото) Как известно, сотрудники Одесского зоопарка – народ креативный, особенно директор Игорь Беляков. И, как правило, ни один праздник не обходится без тематического клипа.

Судя по всему, предстоящий Хэллоуин не станет исключением, несмотря на военное время. Кроме того, именно события последних восьми месяцев вдохновили Белякова и его коллег на сюжет их новой видеоистории. ПОДРОБНЕЕ

В одесском парке Шевченко открыли бомбоубежище (фоторепортаж) Команда одесского Зеленого театра презентовала общедоступное бомбоубежище в парке Шевченко. Пока что укрытие работает в тестовом режиме. ПОДРОБНЕЕ