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Возле одесской Кирхи появилось дорожное новшество (фото)

Возле одесской Кирхи появилось дорожное новшество (фото)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на дорогах города.

Так, накануне коммунальщики завершили работы по обновлению дорожной разметки на улице Новосельского.

Также была обновлена разметка пешеходных переходов.

Разметка на Новосельского2

Разметка на Новосельского3
Разметка на Новосельского4
Разметка на Новосельского5
Разметка на Новосельского
Разметка на Новосельского6

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Фото КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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