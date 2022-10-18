На поселке Котовского появились новые велодорожки (фоторепортаж)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает работу по обновлению дорожной разметки, установке новых дорожных знаков и обустройству велопроездов на улицах города.
На этот раз специалисты поработали в Суворовском районе Одессы, сообщается на странице КУ «СМЭП» в Facebook.
В частности, новые велодорожки обустроили на улице Марсельской.
Кроме того, здесь изменили порядок проезда некоторых перекрестков и установили соответствующие знаки движения по полосам.
А на Николаевской дороге, улице Семена Палия и улице Бочарова нанесена новая дорожная разметка и устанавливаются новые дорожные знаки.
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Фото КУ «СМЭП»