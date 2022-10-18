На поселке Котовского появились новые велодорожки (фоторепортаж)

В этом году в Одесском зоопарке появилось много очаровательных малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, хорьки и многие другие. И уже по сложившейся традиции зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу-2022».

Многие из нас к цифре «13» относятся с некоторой осторожностью. Но это не об Аркадии Рыбаке – свою новую книгу он презентовал именно 13 октября.

«Гражданин Житомирский» – так называется новый роман писателя, который должен был выйти в свет еще в начале марта, но из-за начала большой войны попал в руки читателей только сейчас. Впрочем, даже такое «опоздание» в нынешние времена – это событие для читателей и счастье для автора.

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