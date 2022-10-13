Улицу Греческую украсила новая разметка: еще там появились новые переходы

Коммунальное учреждение СМЭП продолжает обновлять разметку на дорогах Одессы. Также там появились новые пешеходные переходы, а на некоторых перекрестках поменяли схему движения.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

В настоящее время специалисты КУ «СМЭП» приступили к работе по нанесению дорожной разметки на улице Греческой.

Также на этой локации обустраиваются новые пешеходные переходы для более комфортного передвижения по историческому центру города.

Кроме того, на ул. Греческой, как и на ул. Жуковского, на некоторых перекрестках изменено направление движения автотранспорта.

Перед перекрестками установлены соответствующие знаки, указывающие направление движения по полосам.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что на улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения.

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