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В Одессе появился интересный поворот: в центре наносят новую разметку (фоторепортаж)

В Одессе появился интересный поворот: в центре наносят новую разметку (фоторепортаж)

В Одессе внесли изменения в организацию дорожного движения на улице Мечникова и, кроме того обновили разметку в центре.

Как сообщают специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП»), теперь на улице Мечникова перед улицей Прохоровской поворот направо, предусмотрен с двух полос.

Стоит отметить, что подобная схема движения – редкость, тем более на такой неширокой улице, как улица Мечникова.

Новая схема движения на Мечникова

 

Специалисты СМЭП уже установили перед перекрестком соответствующие дорожные знаки, которые показывают количество полос на перекрестке и указывают направления движения по каждой из них.

Водителей просят быть внимательными, передвигаясь по указанному участку дороги.

Новая схема движения на Мечникова2

Но это еще не все нововведения в городе. Так, с 7 октября на улицах Троицкой и Бунина в центре Одессы действует обновленная разметка – с полосами для общественного транспорта и велосипедистов. Разметка на улице Троицкой нанесена от улицы Преображенской до улицы Ришельевской.

В рамках работ специалисты СМЭП нанесли разметку остановок общественного транспорта, обустроили велодорожку, восстановили полосу для общественного транспорта и установили соответствующие дорожные знаки.

Новая разметка в Одессе9
Новая разметка в Одессе2
Новая разметка в Одессе3
Новая разметка в Одессе
Новая разметка в Одессе6
Новая разметка в Одессе7

О пешеходах также не забыли: на перекрестках Троицкая – Покровский переулок и Троицкая – переулок Нечипуренко были дополнительно обустроены новые пешеходные переходы.

Новая разметка в Одессе5
Новая разметка в Одессе8
Новая разметка в Одессе9

Сейчас специалисты СМЭП проводят мониторинг дорожной ситуации на указанных локациях. В дальнейшем на проблемных участках планируется установить антипарковочные столбики, какие уже появились на улице Бунина на участке между улицей Вице-Адмирала Жукова и Александровским проспектом.

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Фото КУ «СМЭП»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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