Новости Одессы и Одесской области

Одесские улицы: что нового появилось на Канатной? (фоторепортаж)

Одесские улицы: что нового появилось на Канатной? (фоторепортаж)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки в Приморском районе города.

Так, по улице Канатной специалисты предприятия выполнили работы по обновлению дорожной разметки, которая предусматривает места для парковки собственного транспорта.

Новая разметка на Канатной2

Новая разметка на Канатной3

На всех локациях установлены знаки дорожного движения.

Новая разметка на Канатной5

Кроме того, в рамках работ была обновлена разметка пешеходных переходов и нанесена разметка остановок общественного транспорта.

Новая разметка на Канатной4

Новая разметка на Канатной6

Ранее мы рассказывали о том, что улицу Греческую украсила новая разметка.

Еще новости Одессы:

Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Улицу Греческую украсила новая разметка: еще там появились новые переходы
    Улицу Греческую украсила новая разметка: еще там появились новые переходы

    Коммунальное учреждение СМЭП продолжает обновлять разметку на дорогах Одессы. Также там появились новые пешеходные переходы, а на некоторых перекрестках поменяли схему движения.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе появится улица Вербицкого – кто он?
    В Одессе появится улица Вербицкого – кто он?

    В конце сентября депутаты Одесского горсовета приняли решение о переименовании в рамках декоммунизации шести улиц и переулка. Однако имена людей, в честь которых теперь будут называться улицы нашего города (большая часть из них – в районе Ближние Мельницы), известны далеко не всем. «Кто все эти люди?» – спрашивают одесситы, в том числе и у «Одесской жизни».
    И мы решили восполнить этот пробел и начали серию публикаций, в которых расскажем о тех, чьи имена будут носить одесские улицы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения
    На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения

    На улице Жуковского обновили дорожную разметку и внесли изменения в схему дорожного движения. Также скоре на этой улице появятся велодорожки и установят антипарковочные столбики.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В честь кого переименуют одесские улицы?
    В честь кого переименуют одесские улицы?

    Как известно, одесская мэрия приняла решение о переименовании ряда городских объектов: улиц, переулков, даже микрорайонов. Это процесс небыстрый, и когда на табличках-указателях появятся новые названия, пока сказать сложно. Главная цель – убрать из одесской топонимики названия, связанные со страной-агрессором, а также те, которые собирались изменить в рамках декоммунизации.
    «Одесская жизнь» начинает серию публикаций, в которых расскажет о людях, в чью честь будут названы городские улицы.

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе появился интересный поворот: в центре наносят новую разметку (фоторепортаж)
    В Одессе появился интересный поворот: в центре наносят новую разметку (фоторепортаж)

    В Одессе внесли изменения в организацию дорожного движения на улице Мечникова и, кроме того, обновили разметку в центре.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить