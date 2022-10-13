Одесские улицы: что нового появилось на Канатной? (фоторепортаж)

В Одессе появится улица Вербицкого – кто он? В конце сентября депутаты Одесского горсовета приняли решение о переименовании в рамках декоммунизации шести улиц и переулка. Однако имена людей, в честь которых теперь будут называться улицы нашего города (большая часть из них – в районе Ближние Мельницы), известны далеко не всем. «Кто все эти люди?» – спрашивают одесситы, в том числе и у «Одесской жизни».

И мы решили восполнить этот пробел и начали серию публикаций, в которых расскажем о тех, чьи имена будут носить одесские улицы. ПОДРОБНЕЕ

На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения На улице Жуковского обновили дорожную разметку и внесли изменения в схему дорожного движения. Также скоре на этой улице появятся велодорожки и установят антипарковочные столбики. ПОДРОБНЕЕ