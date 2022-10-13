Одесские улицы: что нового появилось на Канатной? (фоторепортаж)

Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки в Приморском районе города.
Так, по улице Канатной специалисты предприятия выполнили работы по обновлению дорожной разметки, которая предусматривает места для парковки собственного транспорта.
На всех локациях установлены знаки дорожного движения.
Кроме того, в рамках работ была обновлена разметка пешеходных переходов и нанесена разметка остановок общественного транспорта.
Ранее мы рассказывали о том, что улицу Греческую украсила новая разметка.
Еще новости Одессы:
- На улице Жуковского в Одессе начались серьезные дорожные изменения;
- В Одессе появился интересный поворот: в центре наносят новую разметку (фоторепортаж);
- В Одессе появилась желтая зубчатая разметка – где и что она означает? (фоторепортаж).
Фото с Facebook-страницы КУ «СМЭП»