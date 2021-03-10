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Одесский Лютеранский переулок: легендарные дома, старейшие рельсы и немного таинства (фоторепортаж)

Одесский Лютеранский переулок: легендарные дома, старейшие рельсы и немного таинства (фоторепортаж)

Бывают переулки как переулки: они словно чуть стесняются, прячутся, возникают как бы из ниоткуда. Одесский Лютеранский совсем не такой: еще бы, он переулок с легендарными домами, и проложенными по нему старейшими трамвайными рельсами. Трамвайный маршрут (а следует по нему старейший 15-й – на Слободку и обратно в центр), вероятно, и стал причиной того, что Лютеранский переулок часто считают частью Градоначальницкой улицы.

Кузницы талантов

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Он немного таинственный, потому что сумел и старые черты сохранить, вкрапляя современность, да и изгиб у него чуть неожиданный. Лютеранский пролег от Новосельского до Старопортофранковской, места занимает немного. А вот похвастаться ему есть чем.

Название ему дал, конечно же, появившийся давным-давно целый район немецкой слободы в Одессе. И Кирха находится рядом не случайно. Именовался он довольно долго (с 1927 года) именем Клары Цеткин, в 1995 году вернул себе родное имя. И сумел «прихватить» множество легендарных домов с легендарными именами. Сегодня поражает мозаикой того, как можно вместить невместимое.

Ну, вот сами посудите: тут вам современное здание общежития Академии связи, тут же и знаменитый старейший дом с иллюминаторами. Дом так поразил Куприна, что поселил писатель здесь своего героя Желткова из «Гранатового браслета».

Лютеранский переулок, Дом с иллюминаторами

Дом с иллюминаторами

А здесь – кузница одесских талантов: Художественная школа имени Костанди. Вы только взгляните на вход: полюбуйтесь сохранившимся барельефом! А рядом – кузница талантов иного направления: Одесская школа хорового искусства.

Лютеранский переулок, школа Костанди

Школа Костанди

Лютеранский переулок, школа Костанди, вход

Лютеранский переулок, барельеф Костанди

Новинки и «старинки»

Лютеранский переулок вообще много чего сохранил. Вот только с уличными указателями у него как-то «отношения» не сохранились. Сравнительно старые выглядят ужасающе. Впрочем, и с новыми «невезуха». И вот обожаю я эти названия улиц-переулков, «намаранные» прямо на фасадах домов!..

Лютеранский переулок, дом без номера

Впрочем, неполадки словно пытаются «прикрыть» всякими штучками. Очень это по-одесски: установить рядом с ларьком с шаурмой и прочей быстрой едой целую серию горшков с цветами. И уже не столь важно, какой запах сильнее, не правда ли? Внешний вид старых балконов не радует? Ну, так всмотритесь в витрину под ним с маскарадными костюмами – и улыбнитесь.

Лютеранский переулок, фастфуд и цветы

Лютеранский переулок, дерево и балкон

Лютеранский переулок, магазин

Лютеранский раскинулся всего на два квартала, а поразить вас сумеет, если вы, конечно, не торопитесь. Вам по дороге (смотрите под ноги внимательно, покрытие здесь местами очень просится в очередь на обновление) встретятся и старинные двери, и сохранившаяся брусчатка, и изящная лепнина. Лепнина, отметим, большей частью облупившаяся или запыленная до неприличия. А эти деревянные балконы! Как они еще живы?!

Лютеранский переулок, окна и балкон

Лютеранский переулок, балкон

При этом по его четной стороне из старых домов сохранился всего один – под номером 4-6, все остальное пришло к нам из советских времен.

И, кстати, сразу подсказка: этот переулок приведет вас и в другие одесские переулки-крошки – Каретный и Топольского, выведет и на тишайшие одесские улочки, хотя сам пролег между довольно активными улицами. Вот вам еще одна его особенность.

Особая музыка Лютеранского

Музыка переулка… Это словосочетание здесь наиболее уместно: школа хорового искусства, Консерватория неподалеку, орган в Кирхе и, конечно, своеобразная музыка знаменитого 15-го трамвая, вечно спешащего по тихому Лютеранскому переулку по старым рельсам.

На дороге, кстати, рельсы словно тонут в той же брусчатке или асфальте, уложенном поверх ее: такое вот наслоение дорожных эпох. К слову, тут и конка ходила. А электрический трамвай начал следовать по Лютеранскому переулку еще в десятых годах прошлого века.

Лютеранский переулок, рельсы
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Лютеранский переулок, старый номер
Лютеранский переулок, фасад школы Костанди
Лютеранский переулок, Одесса
Лютеранский переулок, дорога, авто
Лютеранский переулок, общежитие

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