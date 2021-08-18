В одесском «Доме с иллюминаторами» можно полюбоваться отреставрированной старинной росписью (фото)

Еще совсем немного – и работы реставраторов будут окончены полностью, но плодом их руда уже можно полюбоваться в известном одесском «Доме с иллюминаторами». Там заблистала красотой старинная потолочная роспись.

Мы в Лютеранском переулке, 3, в одном из вестибюлей дома П. Балашева, известного в Одессе как «Дом с иллюминаторами». Об этом доме, ставшем героем куприновского «Гранатового браслета», «Одесская жизнь» недавно рассказывала.

А позже в группе «Архитектура Одессы» на Facebook рассказали, что на потолке вестибюля второго подъезда восточного крыла внутридворового флигеля доходного дома П. Балашева 1899 года найдена великолепная роспись, которую можно отреставрировать.

Средства на реставрацию собрали одесситы. И вот теперь, заходя в старую парадную (вестибюль) и подняв голову вверх, можно увидеть плод работы старых мастеров и сегодняшних реставраторов. Целое плотно на потолке!

Вообще «Дому с иллюминаторами» в этом году повезло: здесь появилась одна из отреставрированных исторических дверей. Реставраторы также восстановили роспись на потолке в этом же доме (только в другом вестибюле).

Читайте также: Одесский Лютеранский переулок: легендарные дома, старейшие рельсы и немного таинства (фоторепортаж).

Фото автора. Фото росписи до восстановления – Facebook-группа «Архитектура Одессы»