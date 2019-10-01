Воронцовская колоннада в Одессе обрастает «вандальными проблемами»

«Одесская жизнь» уже сообщала, что после реставрации обновленный городской Бельведер, или, как мы больше привыкли его называть, – Колоннада, подвергся нападению вандалов.

Так, не прошло и нескольких недель со дня открытия 31 августа, как памятник архитектуры обзавелся первыми рукописными отметинами.

И вот — новые проявления творчества настенных «писателей-художников». Одна из колонн то ли исписана, то ли «обцарапана» некими письменами. Они нанесены не маркерами и не так бросаются в глаза, как надпись на одной из оград бельведера. Отметины разные, есть, к примеру, в виде крестов, что наводит на мысль о том, что тут «поработал» неустанный одесский крестописец.

Но и это еще не все. Практически все основания колонн, а их, напомним, 20, измазаны следами от обуви, появились сколы на углах. Видимо, любующиеся открывающимися красотами с обновленной Колоннады не придумали ничего лучше, чем забираться на основание колонн.

Причем на достопримечательность народ почему-то обожает забираться со стаканчиком купленного неподалеку кофе. Кофе разливается. Что в результате — сами понимаете.

Сотрудница коммунальной службы, убиравшая неподалеку от Колоннады, по этому поводу сообщила, что «каждый день убираем-затираем какие-то новые пятна — то на колоннах, то на ступеньках».

Пятен и в самом деле много. Белоснежной красавицей Колоннаду уже не назовешь, хотя прошел всего лишь месяц после ее открытия.



Кстати, на одной из лавовых плит, которые теперь красуются в амфитеатре бельведера, начертано: «Я — одесское наследие».

Отметим, что точно такие же надписи появились на лавовых плитах на ул. Софиевской, когда их начали снимать. По этому поводу активисты-художники весной провели акцию: они этой фразой исписали несколько плит, чтобы привлечь внимание общественности к их демонтажу. Таким образом, можно предположить, что старинные плиты амфитеатра Колоннады перенесли с ул. Софиевской.

Напомним, реставрация бельведера длилась немногим более двух лет, сопровождалась скандалами. Теперь она «обрастает» все новыми пятнами, надписями и прочими «художествами».

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