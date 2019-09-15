Одесская колоннада обзавелась оградой и первыми вандальными отметинами

Воронцовская колоннада в Одессе, которая была более чем торжественно открыта в последний день ушедшего лета после долгой реставрации, «обзавелась» теперь и оградой — для безопасности.

Открытие бельведера потянуло за собой недовольство, озвученное в соцсетях. Суть его была в том, что находиться у колонн «второго ряда» небезопасно: того и глядишь, можно свалиться вниз. Раньше, между колоннами, напомним, было установлено ограждение. Впрочем, и по поводу колонн «переднего ряда» возникло примерно такое же опасение: там теперь образован амфитеатр, в который тоже можно упасть. Особенно опасно для детей и людей пожилого возраста.

Красивая, сияющая белизной Колоннада и в самом деле получилась как бы «не для гуляния» и уж точно не для пробежек по ней. А любителей фотографироваться на недавно открытом историческом объекте — хоть отбавляй.

Так, может, хоть улавливатели установить?.. Пока шли споры и поводу безопасности, и того, как «совпадет» она с аутентичностью объекта, ограда на бельведере все же появилась.

Нет, это не улавливатели, это обычная ограда, которая теперь соединила десять колонн «заднего ряда». То есть, колонн — 10, оградных «пролетов» между ними — 9.

Но если вопрос с безопасностью теперь решен, во всяком случае, с одной стороны, и одесситы уже благополучно облокачиваются на эти «заборчики» и активно фотографируются, один из них уже подвергся «росписи». То есть, сами беленькие колонны вандалы пока не тронули, «отметились» на только-только появившемся ограждении.

Но и это не все. У основания колонн на бельведере — следы грязи, отпечатки ног, другие «отметины». Откуда? Да все очень просто: селфясь и фотографируясь, очень ведь хочется, чтобы получилось «ах!». А для «ах» люди становятся на основания колонн, у них из рук выпадают стаканчики с кофе, мороженое и так далее. К тому же, остаются следы ног на белоснежном покрытии. Что получается в результате — «любуйтесь» на наших снимках.

Не могут же коммунальщики после каждого посетителя бельведера очищать следы его пребывания! Кстати, на одной из колонн уже появился «скол». Пока маленький. Но, напомним, Колоннаду открыли всего только две недели назад!..