Одесская колоннада: ремонт закончился, любуйтесь

Таки дождались: в последний день лета одесская Воронцовская колоннада, овеянная во время затянувшегося ремонта историческими находками, большими и малыми скандалами, таки торжественно открылась.

Открытие было назначено на 8 часов вечера, но одесситы занимали места на установленных специально для церемонии местах для зрителей задолго до этого момента. И правильно сделали: народу собралось очень много, люди, в основном, стоя приветствовали открытие исторической достопримечательности.

Металлическое ограждение вокруг ремонтируемого Воронцовского дворца, исписанное-изрисованное, было прикрыто зеленой драпировкой. Оркестр репетировал в новом для наших глаз амфитеатре, возникшем словно из исторического прошлого, проход на бельведер справа украшен огромным красным бантом и мега-цветами.

Итак, праздник: одесситы-туристы, мэр города и представители городских властей, иностранные гости. Речи, музыка, аплодисменты. На сей раз перерезалась не просто красная ленточка, а аккуратно вырезался тот самый красный бант.

Колоннада не только отреставрирована, она во многом преобразилась. Главное преображение — открытый теперь стереобат (цоколь) колоннады. Там будет выставочный зал.

Территория вокруг Колоннады получила новое ограждение, клумбы, даже новые для Одессы урны «под камень».

Кстати, амфитеатр выложен историческим же лавовым камнем, и оркестры теперь, как нам пообещали, будут теперь звучать здесь постоянно.

Остается добавить, что теперь проход между Колоннадой и Воронцовским дворцом открыт, все здесь выложено новой гранитной плиткой, которая ближе к Приморскому бульвару теперь плавно переходит в старую одесскую брусчатку.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” рассказывала, как проходит ремонт Воронцовской колоннады. Также мы публиковали разъяснения архитектора Андрея Черненко о том, как нарушались технологии во время реконструкции колоннады.