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Новости Одессы и Одесской области

Одеський фотограф показав дивовижні знімки світанку на Воронцовській колонаді (фото)

Одеський фотограф показав дивовижні знімки світанку на Воронцовській колонаді (фото)

У мережі вражені знімками ранкової Воронцовської колонади.

Вражаючі знімки світанку на Воронцовській колонаді опублікував фотограф Носенко у Facebook-спільноті “Моя Одесса”.

На фото Носенко встиг закарбувати момент, коли у місті ще світять ліхтарі, а над морем уже з’явилася рожева смужка світанку.

У коментарях користувачі захоплено реагували на фото та дякували фотографу за роботу.

Нагадаємо, раніше “Одесская жизнь” розповідала, як проходить ремонт Воронцовської колонади. Також ми публікували роз’яснення архітектора Андрія Черненко про те, як порушувалися технології під час реконструкції колонади. Однак 31 серпня таки відбулося офіційне відкриття уже цілком відреставрованої Воронцовської колонади.

Фото: Носенко

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