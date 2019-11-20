Вопреки запрету суда: бурый медведь выступает на арене Одесского цирка

Одеський цирк порушує закон

Важливо!Ці сьогоднішні фото та відео доводять, що в Одеському цирку ігнорують рішення суду про заборону використання диких тварин! Рішення набрало чинності 17 вересня, але цирк продовжує вистави з тваринами, а значить і знущання над ними. Бурі ведмеді не здатні добровільно ходити по тонкому канату та їздити на велосипедах. Не можливо їх навчити робити це без батога та покарання. Ставте +, якщо хочете, щоб В Україні перестали експлуатувати тварин у цирках.

Gepostet von UAnimals am Sonntag, 17. November 2019