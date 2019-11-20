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Новости Одессы и Одесской области

Вопреки запрету суда: бурый медведь выступает на арене Одесского цирка

Вопреки запрету суда: бурый медведь выступает на арене Одесского цирка

В Одесском цирке игнорируют решение суда о запрете использования диких животных.

Об этом сообщили в Facebook активисты организации UAnimals, опубликовав соответствующее фото и видео.

Одеський цирк порушує закон

Важливо!Ці сьогоднішні фото та відео доводять, що в Одеському цирку ігнорують рішення суду про заборону використання диких тварин! Рішення набрало чинності 17 вересня, але цирк продовжує вистави з тваринами, а значить і знущання над ними. Бурі ведмеді не здатні добровільно ходити по тонкому канату та їздити на велосипедах. Не можливо їх навчити робити це без батога та покарання. Ставте +, якщо хочете, щоб В Україні перестали експлуатувати тварин у цирках.

Gepostet von UAnimals am Sonntag, 17. November 2019

Зоозащитники отметили, что решение суда  о запрете использовать диких животных в представлениях вступило в силу 17 сентября.

“Но цирк продолжает представления с животными, а значит и издевательства над ними. Бурые медведи не способны добровольно ходить по тонкому канату и ездить на велосипедах. Невозможно их научить делать это без кнута и наказания”, – подчеркнули в UAnimals.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” разбиралась в ситуации вокруг Одесского цирка.

Фото, видео: UAnimals

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