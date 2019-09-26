Что за шум в одесском цирке: кто и зачем пытается его закрыть

Очередной одесский скандал с шумом, демонстрациями и судебным разбирательством разгорелся вокруг цирка. Зоозащитники на пару с экоинспекцией пытаются запретить одесскому цирку использовать в представлениях животных. При этом, начав с желания улучшить условия содержания обезьянок, в суд защитники животных пришли уже с требованием полного запрета хозяйственной деятельности.

Представители одесского цирка, в свою очередь, назвали развернутую против них кампанию попыткой рейдерского захвата здания цирка. И эта идея на фоне одесских событий последних лет вовсе не кажется фантастической. Напомним, что ранее цирк в Одессе уже лишился принадлежавшей ему гостиницы для артистов. А огромное здание у Нового рынка, в сердце города — это определенно лакомый кусочек. И никто не поручится, что под предлогом защиты прав «несчастных зверушек» завтра в этом здании не разместится очередной торговый центр или «лотерея» «Космолот».

Так использует ли кто-то ярых зоозащитников, чтобы лишить Одессу здания старейшего в городе цирка? Действительно ли в одесском цирке измываются над животными? Чем закончилось судебное заседание по этому делу и что будет дальше? Разбиралась «Одесская жизнь».

Реальна ли возможность закрытия одесского цирка?

Сегодня — да. Борьба зоозащитников с цирком началась не вчера. Регулярные мини-митинги, внезапные проверки и жалобы на содержание животных — все это тянется еще с прошлого года. Однако в начале сентября история вокруг одесского цирка приковала внимание всех СМИ страны. Защитники животных, не добившись своего, обратились в суд с жестким исковым требованием: полностью заморозить деятельность цирка. А это уже небывалый прецедент, значительный и для Украины в целом.

Чего добиваются зоозащитники?

С претензиями к одесскому цирку выступили экоинспекция и активисты организации «Открытые клетки». Около года назад экоинспекция выдала одесскому цирку предписание с запретом использовать диких животных в представлениях. Для начала — «до устранения выявленных нарушений». Теперь истцы заявляют, что в течение целого года инспекторы составляли админпротоколы и фиксировали нарушение предписания, в связи с чем дело и дошло до суда.

Громкое судебное заседание было назначено на 17 сентября. И на этот раз у входа в здание суда митинговали не только защитники животных, но и защитники цирка. Представители и сторонники организации «Открытые клетки» требовали прекратить использование диких животных. Несколько десятков сотрудников цирка и сочувствующие им одесситы просили защитить сначала людей, а потом уже братьев меньших.

Защитники прав животных в коридорах суда охотно давали интервью и обосновывали журналистам, почему каждое животное — личность, а медведю нужно не меньше 30 квадратных метров для проживания. Отдельные одесситы уверяли, что в таком случае они сами живут гораздо хуже, чем положено животным. Но в целом озвученные исковые требования зоозащитников в суде звучали разумно: и правда, почему бы одесскому цирку не устранить, наконец, выявленные экоинспекцией нарушения?

У цирка — свои аргументы

Может показаться, что руководство цирка просто игнорировало экоинспецию целый год и спохватилось только перед угрозой судебного процесса. Это не так. Просто претензии зоозащитников администрация цирка находит незаконными и, мягко говоря, неразумными.

— Мы вообще не содержим и не используем диких животных, — поясняет коммерческий директор одесского цирка Юрий Горлачев. — И организовывать условия в нашем случае бессмысленно. Чтобы было яснее: в 2010-м году, например, у нас была программа, где выступило девять слонов. На девять слонов, согласно нормам содержания, нужна площадь Нового рынка, то есть примерно полтора квадратных километра. Это если бы мы их содержали! Но, напоминаю, мы не субъект ответственности в этом смысле.

Механизм работы цирка и правда не предусматривает содержания животных. Есть определенная площадь, на которой их размещают временно. Приезжие артисты заключают договор на коммерческой основе, если условия их устраивают. Именно дрессировщики и владельцы животных оценивают, достаточно ли места, чтобы они установили там свои собственные клетки. И даже директора цирка не допускают в места размещения этих животных без предварительной договоренности с арендаторами.

Как проводилась проверка?

Так как же тогда была проведена внеплановая проверка экоинспекции? По-видимому, с добрыми помыслами, но малым знанием дела. При проведении той проверки, на основании которой судятся с цирком, были зафиксированы нарушения. Исковое требование звучит соответственно: остановить работу цирка до «приведения своей деятельности в соответствие с актом, составленным инспекцией».

— Но нам вообще непонятно, как это сделать, — возражает Юрий Горлачев. — При том, что в акте есть только одно нарушение, а именно неправильное содержание обезьян-капуцинов. Но эти инспектора про капуцинов написали, что они — средние приматы, как шимпанзе, хотя это очень мелкие обезьянки. А потом ошибочно высчитали нормативы.

Злосчастные капуцины оказались во время проверки не в месте постоянного размещения, а на хозяйственном дворе цирка, чего инспекция тоже не учла.

— Просто владельцы вывели животных в клетке самостоятельно на солнце и свежий воздух. Напомню, что это был теплый летний день, — уточняет коммерческий директор цирка.

Хорошо было капуцинам в одесском цирке или нет, уже толком не установишь. Но обезьянки давно уехали. И чтобы «устранить обнаруженные нарушения» администрации цирка пришлось бы раздобыть где-нибудь парочку капуцинов и разместить их с комфортом для демонстрации инспекторам.

Имеет ли экоинспекция право…

Другой интересный вопрос — правомочно ли вообще требование экоинспекции остановить деятельность цирка в связи с выявленными нарушениями.

— В ходе судебного процесса они якобы сузили исковые требования, — поясняет Юрий Горлачев. — Но это та же остановка нашей хозяйственной деятельности, просто сформулировано по-другому, чтобы не сильно бросалось в глаза. С точки зрения нашей работы — это то же закрытие цирка.

При этом законодательство о жестоком обращении с животными не предусматривает для экоинспекции возможности останавливать через суд чью-либо хозяйственную деятельность.

— Есть закон об охране окружающей среды, и в рамках его экоинспеция имеет основания требовать остановки работы грязного производства, например. Есть положение про экологическую инспекцию, где четко прописаны все подобные случаи. И там нет ни слова про животных, там только про нарушение закона об охране окружающей среды. То есть они подали иск, на который даже не имеют права!

Как «уплыла» цирковая гостиница?

Кстати, откуда взялась версия о попытке хитрого захвата здания цирка с зоозащитой для отвода глаз? Игорь Горлачев отвечает прямо: фактов и доказательств нет, но есть резонные опасения.

— Цепочка событий пугающая получается. Да и гостиницу мы уже потеряли, а там тоже все начиналось довольно невинно…

По словам Горлачева, еще бывший директор цирка Алексей Купин в 1998 году заключил с частной фирмой договор о «совместной деятельности» по использованию гостиницы. Цирк, правда, по этому договору не получал ничего. А определенная фирма получила 2200 кв. метров гостиницы для реконструкции и использования, сроком на 20 лет. Следующий бывший директор — Ветроумов — подписал доверенность, дающую фирме дополнительные права.

— Первое что мы сделали с новым директором Евгением Гайдамакой — инвентаризацию имущества и проблемных вопросов. Но прежнее руководство оставило очень мало документов. По вопросу гостиницы — тоненькая папка, где копий больше, чем оригиналов. В 2018 году истек срок того договора на гостиницу. Подать иск раньше мы не могли, так как нам угрожали потребовать реституцию за все 20 лет, то есть все, что они вложили в здание. Сумма там катастрофическая, и проиграв такой суд, мы бы поставили жирную точку на одесском цирке. В 2018-м мы решили отказаться от пролонгации договора в положенные сроки. Пришли в гостиницу, чтобы инвентаризировать имущество цирка. Собственников там не оказалось, были только арендаторы и охрана, поэтому пришлось вызвать полицию и составить заявление. Сейчас следственное управление и прокуратура ведут уголовное производство, подозрения объявлены и Купину, и Ветроумову. но к чему это приведет — пока не знаем…

Чем дело кончилось?

Суд вынес решение не в пользу одесского цирка. Принимать животных, а значит — и цирковые труппы, им по сути запретили. Конечно, есть цирковые программы и без животных, но…

— Но нужно понимать, что цирковая работа, как и манеж — круглая. Количество цирков и артистов ограничено, поэтому они распределяются в начале календарного года. Все мероприятия, которые начинаются сейчас, запланированы задолго до этого суда, — объясняет Горлачев.

И гастролеры с веселыми зебрами, на днях заехавшие в одесский цирк, тоже не могут быть отменены в одно мгновенье. Правда, одесситов, волнующихся о том, увидят ли они обещанных дрессированных животных, администрация цирка успокаивает:

— Цирк работает! Решение суда первой инстанции вступит в силу через 20 дней, когда заканчится срок для подачи апелляционной жалобы. И это в случае, если мы такую жалобу не подадим. Судебное решение нам выдадут на днях, и как только мы получим его — оформим апелляцию.

Впрочем, поторопиться увидеть дрессированных зверей (если вы не осуждаете такой вид досуга) все-таки стоит. Зоозащитные настроения ширятся, и на сегодня уже около 40 стран мира вообще отказались от участия животных в цирке. И даже в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект Министерства экологии — с тем самым запретом.