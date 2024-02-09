Война, день 716-й: что говорят о кадровых перестановках в ВСУ

Начался 716-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Самая сложная ситуация остается на востоку Украины — наши защитники продолжают сдерживать врага, который пытается окружить Авдеевку. В западной прессе обсуждают вчерашние кадровые перестановки в командовании ВСУ.
Западная пресса комментирует увольнение Залужного
The Economist пишет, что отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ знаменует собой новую и решающую фазу войны — ту, в которой президент Украины Владимир Зеленский «рискует ошибиться». Основное:
- У Владимира Зеленского и Валерия Залужного разошлись взгляды на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина.
- Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление.
- Власти хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и чтобы главнокомандующий ВСУ взял на себя непопулярное решение о мобилизации.
- Генерал утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы он имеет.
- Александр Сырский «имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь».
- Сырский вызывает противоречивую реакцию среди офицеров.
- Издание задается вопросом, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны: «Если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить».
- Важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины.
- «Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет процветающей, демократической, ориентированной на Запад страной».
Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово «мясник». Издание напоминает, что Сырский «помог защитить Киев от нападения России и организовал успешное контрнаступление в Харькове».
«Но Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город. По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан», — пишет газета.
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Ситуация на фронте 9 февраля
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- За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В целом враг нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
- Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу противника.
- В ночь на 9 февраля 2024 года противник нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с мыса Чауда — Крым и Курской области — рф, сообщили в Воздушных силах Украины. В результате боевой работы уничтожено 10 «шахедов» в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
- Ночью украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф, вспыхнул пожар.
Потери россии в Украине на 9 февраля 2024
Силы обороны за сутки уничтожили еще 910 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в пятницу утром.
За сутки оккупанты потеряли:
- 2 танка,
- 22 бронемашины,
- 24 артсистемы,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 18 беспилотников,
- 1 крылатую ракету,
- 42 единицы авто и спецтехники