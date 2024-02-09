Война, день 716-й: что говорят о кадровых перестановках в ВСУ

Западная пресса комментирует увольнение Залужного

The Economist пишет, что отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ знаменует собой новую и решающую фазу войны — ту, в которой президент Украины Владимир Зеленский «рискует ошибиться». Основное:

У Владимира Зеленского и Валерия Залужного разошлись взгляды на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина.

Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление.

Власти хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и чтобы главнокомандующий ВСУ взял на себя непопулярное решение о мобилизации.

Генерал утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы он имеет.

Александр Сырский «имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь».

Сырский вызывает противоречивую реакцию среди офицеров.

Издание задается вопросом, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны: «Если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить».

Важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины.

«Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет процветающей, демократической, ориентированной на Запад страной».

Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово «мясник». Издание напоминает, что Сырский «помог защитить Киев от нападения России и организовал успешное контрнаступление в Харькове».

«Но Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город. По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан», — пишет газета.

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Ситуация на фронте 9 февраля

За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В целом враг нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу противника. В ночь на 9 февраля 2024 года противник нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с мыса Чауда — Крым и Курской области — рф, сообщили в Воздушных силах Украины. В результате боевой работы уничтожено 10 «шахедов» в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей. Ночью украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф, вспыхнул пожар.



Потери россии в Украине на 9 февраля 2024

Силы обороны за сутки уничтожили еще 910 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в пятницу утром.

За сутки оккупанты потеряли: