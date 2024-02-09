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Война, день 716-й: что говорят о кадровых перестановках в ВСУ

Война, день 716-й: что говорят о кадровых перестановках в ВСУ

Начался 716-й день российской полномасштабной военной агрессии против Украины. Самая сложная ситуация остается на востоку Украины — наши защитники продолжают сдерживать врага, который пытается окружить Авдеевку. В западной прессе обсуждают вчерашние кадровые перестановки в командовании ВСУ. 

Западная пресса комментирует увольнение Залужного

The Economist пишет, что отставка Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ знаменует собой новую и решающую фазу войны — ту, в которой президент Украины Владимир Зеленский «рискует ошибиться». Основное:

  • У Владимира Зеленского и Валерия Залужного разошлись взгляды на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина.
  • Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за прошлогоднее неудачное контрнаступление.
  • Власти хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и чтобы главнокомандующий ВСУ взял на себя непопулярное решение о мобилизации.
  • Генерал утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы он имеет.
  • Александр Сырский «имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь».
  • Сырский вызывает противоречивую реакцию среди офицеров.
  • Издание задается вопросом, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны: «Если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить».
  • Важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины.
  • «Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет процветающей, демократической, ориентированной на Запад страной».

Обсуждая кандидатуру нового главкома ВСУ Сырского, издание Politico вынесло в заголовок слово «мясник». Издание напоминает, что Сырский «помог защитить Киев от нападения России и организовал успешное контрнаступление в Харькове».

«Но Сырский также известен тем, что возглавил силы в мясорубке в Бахмуте, посылая волну за волной солдат навстречу огню оппозиции. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город. По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан», — пишет газета.

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Ситуация на фронте 9 февраля

    • За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. В целом враг нанес 13 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 96 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
    • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
    • Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов, 2 артиллерийским средствам и 1 логистическому хабу противника.
    • В ночь на 9 февраля 2024 года противник нанес удар 16-ю ударными БпЛА типа «Shahed-136/131» с мыса Чауда — Крым и Курской области — рф, сообщили в Воздушных силах Украины. В результате боевой работы уничтожено 10 «шахедов» в пределах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.
    • Ночью украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае рф, вспыхнул пожар.

Потери россии в Украине на 9 февраля 2024

Силы обороны за сутки уничтожили еще 910 оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ в пятницу утром.

За сутки оккупанты потеряли:

  • 2 танка,
  • 22 бронемашины,
  • 24 артсистемы,
  • 1 реактивную систему залпового огня,
  • 18 беспилотников,
  • 1 крылатую ракету,
  • 42 единицы авто и спецтехники

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Редакция ПРОФИЛЬ

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