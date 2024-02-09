Війна, день 716-й: що говорять про кадрові перестановки в ЗСУ

Західна преса коментує звільнення Залужного

The Economist пише, що відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ знаменує собою нову і вирішальну фазу війни – ту, в якій президент України Володимир Зеленський “ризикує помилитися”. Основне:

У Володимира Зеленського та Валерія Залужного розійшлися погляди на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна.

Зеленський і його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ.

Влада хотіла, щоб українська армія готувалася до подальших атак, і щоб головнокомандувач ЗСУ взяв на себе непопулярне рішення про мобілізацію.

Генерал стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси він має.

Олександр Сирський “має репутацію людини, яка готова вступити в бій із ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат”.

Сирський викликає суперечливу реакцію серед офіцерів.

Видання задається питанням, чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни: “Якщо не станеться чогось абсолютно несподіваного, війна, визначена територією, – це війна, в якій Україна не може перемогти”.

Важливо, щоб поточні зміни не погіршили боєздатність України.

“Україна вийде переможцем із цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною”.

Обговорюючи кандидатуру нового головкому ЗСУ Сирського, видання Politico винесло в заголовок слово “м’ясник”. Видання нагадує, що Сирський “допоміг захистити Київ від нападу Росії та організував успішний контрнаступ у Харкові”.

“Але Сирський також відомий тим, що очолив сили в м’ясорубці в Бахмуті, посилаючи хвилю за хвилею солдатів назустріч вогню опозиції. Зрештою, підтримувані Кремлем найманці з групи Вагнера захопили місто. З цієї та інших причин Сирський вкрай непопулярний серед пересічних українських громадян”, – пише газета.

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Ситуація на фронті 9 лютого

За минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника. У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим і Курська область – рф, повідомили в Повітряних силах України. У результаті бойової роботи знищено 10 “шахедів” у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей. Вночі українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф, спалахнула пожежа.



Втрати росії в Україні на 9 лютого 2024 року

Сили оборони за добу знищили ще 910 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ в п’ятницю вранці.

За добу окупанти втратили: