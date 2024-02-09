Війна, день 716-й: що говорять про кадрові перестановки в ЗСУ

Розпочався 716-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. Найскладніша ситуація залишається на сході України – наші захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. У західній пресі обговорюють учорашні кадрові перестановки в командуванні ЗСУ.
Західна преса коментує звільнення Залужного
The Economist пише, що відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ знаменує собою нову і вирішальну фазу війни – ту, в якій президент України Володимир Зеленський “ризикує помилитися”. Основне:
- У Володимира Зеленського та Валерія Залужного розійшлися погляди на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна.
- Зеленський і його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ.
- Влада хотіла, щоб українська армія готувалася до подальших атак, і щоб головнокомандувач ЗСУ взяв на себе непопулярне рішення про мобілізацію.
- Генерал стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси він має.
- Олександр Сирський “має репутацію людини, яка готова вступити в бій із ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат”.
- Сирський викликає суперечливу реакцію серед офіцерів.
- Видання задається питанням, чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни: “Якщо не станеться чогось абсолютно несподіваного, війна, визначена територією, – це війна, в якій Україна не може перемогти”.
- Важливо, щоб поточні зміни не погіршили боєздатність України.
- “Україна вийде переможцем із цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною”.
Обговорюючи кандидатуру нового головкому ЗСУ Сирського, видання Politico винесло в заголовок слово “м’ясник”. Видання нагадує, що Сирський “допоміг захистити Київ від нападу Росії та організував успішний контрнаступ у Харкові”.
“Але Сирський також відомий тим, що очолив сили в м’ясорубці в Бахмуті, посилаючи хвилю за хвилею солдатів назустріч вогню опозиції. Зрештою, підтримувані Кремлем найманці з групи Вагнера захопили місто. З цієї та інших причин Сирський вкрай непопулярний серед пересічних українських громадян”, – пише газета.
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Ситуація на фронті 9 лютого
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- За минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
- Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника.
- У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим і Курська область – рф, повідомили в Повітряних силах України. У результаті бойової роботи знищено 10 “шахедів” у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
- Вночі українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф, спалахнула пожежа.
- За минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Втрати росії в Україні на 9 лютого 2024 року
Сили оборони за добу знищили ще 910 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ в п’ятницю вранці.
За добу окупанти втратили:
- 2 танки,
- 22 бронемашини,
- 24 артсистеми,
- 1 реактивну систему залпового вогню,
- 18 безпілотників,
- 1 крилату ракету,
- 42 одиниці авто і спецтехніки.