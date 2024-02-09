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Війна, день 716-й: що говорять про кадрові перестановки в ЗСУ

Війна, день 716-й: що говорять про кадрові перестановки в ЗСУ

Розпочався 716-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. Найскладніша ситуація залишається на сході України – наші захисники продовжують стримувати ворога, який намагається оточити Авдіївку. У західній пресі обговорюють учорашні кадрові перестановки в командуванні ЗСУ.

Західна преса коментує звільнення Залужного

The Economist пише, що відставка Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ знаменує собою нову і вирішальну фазу війни – ту, в якій президент України Володимир Зеленський “ризикує помилитися”. Основне:

  • У Володимира Зеленського та Валерія Залужного розійшлися погляди на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна.
  • Зеленський і його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ.
  • Влада хотіла, щоб українська армія готувалася до подальших атак, і щоб головнокомандувач ЗСУ взяв на себе непопулярне рішення про мобілізацію.
  • Генерал стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси він має.
  • Олександр Сирський “має репутацію людини, яка готова вступити в бій із ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат”.
  • Сирський викликає суперечливу реакцію серед офіцерів.
  • Видання задається питанням, чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни: “Якщо не станеться чогось абсолютно несподіваного, війна, визначена територією, – це війна, в якій Україна не може перемогти”.
  • Важливо, щоб поточні зміни не погіршили боєздатність України.
  • “Україна вийде переможцем із цього кривавого конфлікту, якщо вона буде процвітаючою, демократичною, орієнтованою на Захід країною”.

Обговорюючи кандидатуру нового головкому ЗСУ Сирського, видання Politico винесло в заголовок слово “м’ясник”. Видання нагадує, що Сирський “допоміг захистити Київ від нападу Росії та організував успішний контрнаступ у Харкові”.

“Але Сирський також відомий тим, що очолив сили в м’ясорубці в Бахмуті, посилаючи хвилю за хвилею солдатів назустріч вогню опозиції. Зрештою, підтримувані Кремлем найманці з групи Вагнера захопили місто. З цієї та інших причин Сирський вкрай непопулярний серед пересічних українських громадян”, – пише газета.

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Ситуація на фронті 9 лютого

    • За минулу добу відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних і 66 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
      Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
    • Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів, 2 артилерійських засобах та 1 логістичному хабу противника.
    • У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з мису Чауда – Крим і Курська область – рф, повідомили в Повітряних силах України. У результаті бойової роботи знищено 10 “шахедів” у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.
    • Вночі українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї рф, спалахнула пожежа.

Втрати росії в Україні на 9 лютого 2024 року

Сили оборони за добу знищили ще 910 окупантів, повідомив Генштаб ЗСУ в п’ятницю вранці.

За добу окупанти втратили:

  • 2 танки,
  • 22 бронемашини,
  • 24 артсистеми,
  • 1 реактивну систему залпового вогню,
  • 18 безпілотників,
  • 1 крилату ракету,
  • 42 одиниці авто і спецтехніки.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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