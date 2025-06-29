Ключевые моменты:

Во время ночной атаки РФ на самолете F-16 погиб украинский пилот Максим Устименко;

Итоги ночной массированной атаки: ПВО успешно уничтожили 475 целей;

Последствия ночной атаки по Украине: главное:

За сутки ВСУ ликвидировали 1220 оккупантов и 270 единиц техники.

Во время ночной атаки РФ на самолете F-16 погиб украинский пилот Максим Устименко

По информации Воздушных сил, в ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных беспилотников (БпЛА). Всего – более 500 воздушных целей.

К отражению массированной атаки были привлечены все средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника.

«В который раз продуктивно отработала авиация Воздушных Сил, в том числе самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки «шахедов». Работа украинских истребителей крайне опасна и рискована, как при ударах по наземным целям противника, так и при отражении воздушных атак. Но, несмотря ни на что, наши летчики героически выполняют боевые задания, достигая максимальных результатов», – отмечают военные.

В то же время в Воздушных силах сообщают о болезненной потере:

«Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней – его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населённого пункта, но катапультироваться не успел… Погиб, как Герой!»

ПВО успешно уничтожили 475 целей

По официальной информации Воздушных сил, этой ночью противник атаковал 537 средствами воздушного нападения:

477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

4 аэробалистическими ракетами Х-47М2 «Кинжал»;

7 баллистическими ракетами «Искандер-М/KN-23;

41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К;

5 крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Черного моря;

3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 воскресенья, противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 – локационно потеряно:

211 БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 225 – локационно потеряны/подавлены РЭБ;

1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;

33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 – локационно потеряна;

4 крылатых ракеты «Калибр» сбиты.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) в 8 локациях.

Последствия ночной атаки по Украине

В Черкасской области шестеро пострадавших, среди которых — ребенок, сообщил глава ОВА Игорь Табурец. Предварительно, повреждены три девятиэтажки и местный колледж Национального университета пищевых технологий.

Мэр Львова Андрей Садовой и глава ОВА Максим Козицкий заявили, что несмотря на попытки атаковать энергетику города, никто не пострадал и повреждений нет.

В Николаеве, по словам главы военной администрации Виталия Кима, тоже без пострадавших, однако в результате обстрела баллистикой и «шахедами» повреждено складское помещение.

В Кременчугском районе Полтавской области атаковано одно из предприятий, начался пожар. Обошлось без пострадавших.

В Запорожье повреждено производственное помещение одного из предприятий, люди не пострадали, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В Ивано-Франковской области обломки упали на территории частных домовладений. В селе Васютин повреждены окна церкви и деревянная колокольня, а в Нараевке травмирована женщина, ее госпитализировали. Жертв нет.

ВСУ ликвидировали 1220 оккупантов и 270 единиц техники

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские защитники продолжают стойко сдерживать натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиаударов, сбросив 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5826 обстрелов, в том числе 96 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3004 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов, в частности Ольховатко, Подлиман Харьковской области; Покровск Донецкой области; Березово Днепропетровской области; Железнодорожное, Белогорье, Орехов, Каменское Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления БпЛА и семь артиллерийских средств противника.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили: