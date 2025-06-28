Ключевые моменты:

Солдат инженерно-саперного взвода Роман Димов стал на защиту Украины с первых дней войны. Его позывной «Танцор» был выбран не случайно;

В день прощания с Героем, возле дома семьи Димовых собралось почти все село;

По военной традиции представитель Болградского ТЦК вручил семье воина флаг Украины.

Как сообщалось, солдат инженерно-саперного взвода Роман Димов (позывной «Танцор»), который стал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны, погиб 24 июня 2025 года во время выполнения боевого задания на Донецком направлении. В октябре ему могло бы исполниться 50 лет.

Роман Димов родился 10 октября 1975 года. Окончил Виноградовскую школу. После 9-го класса учился в Суворовском профессиональном аграрном лицее и получил специальность строителя. После лицея Роман Иванович окончил Одесскую Государственную академию строительства и архитектуры и получил специальность инженер-гидромелиоратор.

«Роман и его семью хорошо знают в селе. Он был талантлив, позитивен и всегда улыбался. Его позывной «Танцор» был выбран не случайно – Роман хорошо танцевал народные танцы, особенно гагаузскую кадинжу. С ним в ансамбле танцевала и его супруга Елизавета. Некоторое время Роман работал директором Виноградовского дома культуры», – рассказывает о погибшем Герое региональное издание «Махала».

А староста села Ольга Наумова напомнила, что в жизни Роман Иванович был жизнерадостным, сообразительным человеком, всегда находившим выход из любой ситуации. Его уважали за доброжелательность, искренность и неисчерпаемую энергию. Он был душой компании, умел поддержать добрым словом и зарядить позитивом.

И сегодня, в день прощания с Героем, возле дома семьи Димовых собралось почти все село. Слова благодарности воину, поддержки его родителям и семье также выразили представитель Болградского ТЦК Виталий Невечеря, Болградский городской голова Сергей Димитриев, директор областного центра гагаузской культуры в селе Виноградовка Ольга Кулаксиз и побратим военного Иван Капсамун.

По военной традиции Виталий Невечеря вручил семье воина флаг Украины – как символ государства, которому верно и до конца служил Роман.

Также «Одесская жизнь» сообщала, что во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб солдат Сергей Дойчев из села Муравлевка Измаильского района.