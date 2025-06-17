Ключевые моменты

В ночь на 17 июня Киев был под комбинированным ударом — РФ применяла ракеты и ударные дроны;

По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, более 40 пострадавших;

В Соломенском районе разбирают завалы в жилом доме, где обвалился целый подъезд.

Под вражеским ударом оказались 27 локаций Киева

Уже известно о 14 погибших и 44 пострадавших, среди которых одна несовершеннолетняя девушка.

Взрывы в Киеве начали раздаваться после 12 ночи. Сначала Россия била «шахедами», а потом еще добавились ракеты.

Как сообщили в Нацполиции, этой ночью враг нанес удар по Киеву крылатыми ракетами, БпЛА и баллистикой, прицельно ударив по мирному населению.

Разрушения и падения обломков зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Повреждены жилые дома, общежития, учебное заведение, СТО и складские помещения. В Соломенском районе был разрушен подъезд многоэтажки. На месте работают все экстренные службы, под завалами могут находиться люди.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники. Для ликвидации последствий и помощи гражданам привлечены все наряды столичной полиции.

На рассвете 17 июня враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. В исторической части города зафиксированы значительные разрушения. Много пострадавших.