Перемирие на 30 дней: реакция Кремля

Как уже сообщалось, по итогу встречи «коалиции решительных», состоявшейся в субботу, 10 мая, стороны договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней.

Но развязавший войну против Украины российский диктатор Путин, выступая на состоявшейся поздно вечером 10 мая пресс-конференции, предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий между РФ и Украиной в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Сегодня он обещал переговорить с президентом Турции касательно предоставления площадки для диалога.

Также он заявил, что «Россия передала коллегам на Западе, что Москва в будущем может продлить срок перемирия, объявленного на 9 мая» и, кроме того, обвинил Украину в якобы нарушении моратория на удары по энергетическим объектам и перемирий.

Исходя из этих заявлений, Путин отверг предложение коалиции 30-дневном перемирии.

Закончить войну в Украине оказалось намного сложнее, – Трамп

Президент США Дональд Трамп признал, что завершить войну в Украине оказалось куда сложнее, чем он обещал, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Глава Белого дома признался, что война в Украине стала для него настоящим разочарованием – особенно из-за переговоров с Путиным, который «хочет получить всё».

По словам источников издания, президент США не ожидал, что добиться мира будет так трудно, несмотря на громкие предвыборные заявления.

После отказа Кремля от предложенного перемирия Трамп в частном порядке жалуется, что обе стороны не готовы к компромиссу, а его команда уже сменила ключевого посредника (Келлога на Уиткоффа), написано в материале.

Европейские союзники Украины пообещали санкции против «Северного потока-2»

Европейские союзники Украины пригрозили санкциями против газопровода «Северный поток-2», если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

Как пишет издание WSJ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила эту инициативу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В материале отмечается, что санкции против «Северного потока-2» будут вынесены отдельно от текущего пакета ограничений ЕС и могут быть введены немедленно, если рф откажется от перемирия или нарушит его.

По словам источников издания, в Берлине также заявили о готовности задействовать все политические и юридические меры, чтобы не допустить восстановления проекта.

Одновременно ЕС планирует удвоить количество судов, занесенных в черный список за перевозку российской нефти, написано в статье.

«Россияне наконец задумались»

Как стало известно сегодня утром, президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина готова встречаться для переговоров с Россией, но есть нюанс

«Это хороший знак, что россияне наконец задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня – полное, длительное и надежное, – начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», – сказал гарант.

Как же обстоят дела на фронте по состоянию на утро 1173-го дня войны?

Коротко о ситуации на фронте

Интересный анализ штурмовых действий россиян во время так называемого прекращения огня с 8 по 10 мая провел ресурс DeepState. Результат заставляет задуматься:

8.05.2025 – 193 штурма;

9.05.2025 – 196 штурмов;

10.05.2025 – 161 штурм.

Для сравнения за апрель средняя активность составляла 155 штурмов в течение суток.

«Выглядит не просто как имитация перемирия, а как наращивание усилий под лживые заявления их военно-политического руководства», – делают вывод аналитики.

А по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

«Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 63 авиационных удара, сбросил 96 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 85 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2470 дронов-камикадзе», – говорится в сообщении.

По информации Воздушных сил, в ночь на 11 мая противник атаковал 108 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно обезвредили 60 «шахедов» на востоке, севере, юге и в центре страны.

41 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

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Также сообщается, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава и техники, артиллерийское средство, радиолокационную станцию и еще один важный объект российских захватчиков.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляли 1310 человек. Также украинские воины обезвредили: