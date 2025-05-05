Реактивный БПЛА, известный под условным названием «изделие С», начали активно применять в апреле. По данным Kyper News, российское командование осталось удовлетворено результатами. В мае планируется перейти к групповым запускам по 2-4 единицы. Новый дрон способен маневрировать на высоких скоростях и менять направление полета под углом 90° при скорости 250 км/ч.

Сообщается, что конструкция дрона похожа на крылатую ракету типа 3М14 «Калибр». Вероятные цели атак — Николаев, Одесса, Херсон и другие города. Кроме того, по информации другого телеграм-канала, еще с прошлого года российские военные тестируют беспилотный модуль С-71К, который запускается с истребителя Су-57 и управляется как оператором с земли, так и пилотом самолета. Система управления использует искусственный интеллект.

Военный обозреватель Александр Коваленко также подтвердил информацию об использовании нового дрона. По его словам, 3 мая был зафиксирован значительный рост скорости дрона — до 750 км/ч, что соответствует показателям дозвуковых ракет. Кроме того, БПЛА продемонстрировал непредсказуемые маневры, в частности резкий разворот на Вознесенск.

Коваленко отметил, что такие характеристики делают этот дрон особенно опасным. Если в мае будут продолжаться групповые испытания, то уже летом возможно ожидать массовые атаки новыми дронами на отдельные города на юге Украины.Ранее мы сообщали, что россияне начали запускать по Украине «шахеды» с ядом