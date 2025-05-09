Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безусловному прекращению огня на 30 дней. По убеждению президента США, такое прекращение огня в конце концов должно привести к мирному соглашению.
«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции», – добавил Трамп, не объяснив, кого он называет партнерами и о каких санкциях идет речь.
Американский президент в очередной раз повторил свои слова о «тысячах молодых солдат», которые гибнут с обеих сторон еженедельно, и отметил, что «каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось».
«Все это можно сделать очень быстро», – добавил Трамп.
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«Перемирие» в воздухе
Вторую ночь по Украине не бьют «шахеды». При этом продолжаются удары по Сумской области. Власти региона сообщили, что за минувшие сутки было 10 прилетов КАБов и два ракетных удара. Также Полтавская ОВА заявляла о сбитии ракет в Миргородском районе.
Минобороны России не сообщало о налетах беспилотников или ракетных ударах этой ночью. При этом власти приграничных Курской и Брянской областей сообщали об ударах FPV-дронами и пострадавших жителях.
«Перемирие» на фронте: за сутки произошло почти 193 боестолкновения
По данным Генштаба ВСУ, только на Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.
На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.
Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отбили 19 атак российских захватчиков.
Потери врага за сутки
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 4 танка,
- 4 боевые бронированные машины,
- 36 артиллерийских систем,
- 1 РСЗО,
- 1 средство ПВО,
- 39 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 120 единиц автомобильной техники.