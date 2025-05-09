Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безусловному прекращению огня на 30 дней. По убеждению президента США, такое прекращение огня в конце концов должно привести к мирному соглашению.

«Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции», – добавил Трамп, не объяснив, кого он называет партнерами и о каких санкциях идет речь.

Американский президент в очередной раз повторил свои слова о «тысячах молодых солдат», которые гибнут с обеих сторон еженедельно, и отметил, что «каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось».

«Все это можно сделать очень быстро», – добавил Трамп.

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«Перемирие» в воздухе

Вторую ночь по Украине не бьют «шахеды». При этом продолжаются удары по Сумской области. Власти региона сообщили, что за минувшие сутки было 10 прилетов КАБов и два ракетных удара. Также Полтавская ОВА заявляла о сбитии ракет в Миргородском районе.

Минобороны России не сообщало о налетах беспилотников или ракетных ударах этой ночью. При этом власти приграничных Курской и Брянской областей сообщали об ударах FPV-дронами и пострадавших жителях.

«Перемирие» на фронте: за сутки произошло почти 193 боестолкновения

По данным Генштаба ВСУ, только на Покровском направлении наши защитники остановили 71 штурмовое и наступательное действие агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новоегоровка, Редкодуб, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина и Торское.

На Торецком направлении враг совершил девять атак на позиции Сил обороны вблизи Крымского и Торецка.

Подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки на Курском направлении отбили 19 атак российских захватчиков.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков, два пункта управления, пять артиллерийских средств, склад хранения военных запасов и четыре других важных объекта оккупантов.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1300 человек.

Также украинские воины обезвредили: