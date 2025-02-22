В небе над Украиной сбито 82 вражеских беспилотника

По сообщению Воздушных сил, в ночь на 22 февраля 2025 года российские оккупанты атаковали 162 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Они были выпущены из Орла, Брянска, Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 22 февраля подтверждено сбитие 82-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

75 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Кировоградщина и Днепропетровщина.

На юге Украины этой ночью противовоздушная оборона сбила 5 вражеских ударных БпЛА. Помимо этого, за прошедшие сутки, уничтожены три разведывательных БпЛА, из которых два «Supercam» и один «ZALA».

Коротко о ситуации на фронте

Согласно официальным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано в общей сложности 90 боевых столкновений.

Накануне противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 72 авиаудара, сбросив 92 управляемые авиабомбы (КАБ). Кроме того, враг совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3050 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Золочев, Боровая Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Торецк, Гродовка, Лисовка, Мирноград, Новоалександровка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 437 обстрелов, три из них — с РСЗО. Украинские защитники отразили 15 штурмовых действий захватчиков.

Потери врага на утро 22 февраля 2025

Генштаб информирует: наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили:

15 танков;

9 боевых бронированных машин;

66 артиллерийских систем;

155 БпЛА оперативно-тактического уровня;

139 автомобилей и одну единицу спецтехники оккупантов.

Даже без Starlink украинская армия не останется без связи

Накануне США разразились новой угрозой в адрес Украины – о том, что якобы могут лишить нашу страну доступа к спутниковой интернет-системе Starlink Илона Маска, чтобы вынудить подписать соглашение о добыче полезных ископаемых.

Как пишет информагентство Reuters, эта угроза уже прозвучала дважды, в том числе на встрече спецпредставителя Белого дома по Украине Кита Келлогга и президента Украины Владимира Зеленского.

«Во время встречи Украине сообщили, что она столкнется с неизбежным отключением сервиса, если не достигнет соглашения по полезным ископаемым», – заявил источник.

Эту информацию прокомментировали украинские военные и эксперты. По их словам, даже без Starlink армия не останется без связи, поскольку в ВСУ имеются альтернативные каналы, и подобные сообщения не означают конец стабильной связи на фронте.

Как рассказал эксперт по военным радиотехнологиям Cергей «Флеш» Бескрестнов, с первого дня войны украинские военные поняли, что опираться исключительно на коммерческую инфраструктуру чужой страны ненадежно. И уже тогда они начали создавать альтернативные каналы связи – от радиороликов и оптоволоконных линий до LTE-модемов.

Starlink актуален прежде всего для пилотов, поскольку через него идут трансляции и целеуказания для БпЛА, но даже если он отключится, связь не прервется, ведь альтернативные системы уже работают на различных направлениях, включая Курское, цитирует эксперта УНИАН.

Также военный Станислав Бунятов отметил, что у Украины уже есть система защищенной интернет-связи, позволяющая на фронте подключать дроны и даже программировать «голые» SIM-карты под мобильные станции.

В настоящее время Starlink в Украине не отключают.

Фото с Телеграм-канала УНИАН