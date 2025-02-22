У небі над Україною збито 82 ворожих безпілотників

За повідомленням Повітряних сил, у ніч на 22 лютого 2025 року російські окупанти атакували 162 ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Вони були випущені з Орла, Брянська, Курська, Міллерова та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 22 лютого підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

75 ворожих безпілотників-імітаторів було втрачено без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпропетровщина.

На півдні України цієї ночі протиповітряна оборона збила 5 ворожих ударних БпЛА. Крім цього, минулої доби, знищено три розвідувальні БПЛА, з яких два «Supercam» і один «ZALA».

Коротко про ситуацію на фронті

Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано загалом 90 бойових зіткнень.

Напередодні противник завдав за позиціями українських підрозділів та населених пунктів один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 72 авіаудари, скинувши 92 керовані авіабомби (КАБ). Крім того, ворог здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, у тому числі 130 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для поразки 3050 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Золочів, Борова Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Торецьк, Гродівка, Лисівка, Мирноград, Новоолександрівка, Новопілля Донецької області; Гуляйполе Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три артилерійські засоби противника.

Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудар, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три з них – з РСЗВ. Українські захисники відобразили 15 штурмових дій загарбників.

Втрати ворога на ранок 22 лютого 2025

Генштаб інформує: наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1140 осіб. Також українські воїни знешкодили:

15 танків;

9 бойових броньованих машин;

66 артилерійських систем;

155 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

139 автомобілів та одну одиницю спецтехніки окупантів.

Навіть без Starlink українська армія не залишиться без зв’язку

Напередодні США вибухнули новою загрозою на адресу України – про те, що нібито можуть позбавити нашу країну доступу до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, щоб змусити підписати угоду про видобуток корисних копалин.

Як пише інформагентство Reuters, ця загроза вже прозвучала двічі, у тому числі на зустрічі спецпредставника Білого дому по Україні Кіта Келлогга та президента України Володимира Зеленського.

«Під час зустрічі Україні повідомили, що вона зіткнеться з неминучим відключенням сервісу, якщо не досягне угоди щодо корисних копалин», – заявило джерело.

Цю інформацію прокоментували українські військові та експерти. За їхніми словами, навіть без Starlink армія не залишиться без зв’язку, оскільки у ЗСУ є альтернативні канали, і подібні повідомлення не означають кінець стабільного зв’язку на фронті.

Як розповів експерт із військових радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов, з першого дня війни українські військові зрозуміли, що спиратися виключно на комерційну інфраструктуру чужої країни ненадійно. І вже тоді вони почали створювати альтернативні канали зв’язку – від радіороликів та оптоволоконних ліній до LTE-модемів.

Starlink актуальний передусім для пілотів, оскільки через нього йдуть трансляції та цілевказівки для БпЛА, але навіть якщо він відключиться, зв’язок не перерветься, адже альтернативні системи вже працюють у різних напрямках, включаючи Курське, цитує експерта УНІАН.

Також військовий Станіслав Бунятов зазначив, що Україна вже має систему захищеного інтернет-зв’язку, що дозволяє на фронті підключати дрони і навіть програмувати «голі» SIM-карти під мобільні станції.

Наразі Starlink в Україні не відключають.

Фото з Телеграм-каналу УНІАН