Американский сенатор-демократ Адам Шифф встревоженно отреагировал на разговор президента Дональда Трампа и российского диктатора Путина. Он обвинил главу Белого дома в сдаче интересов Украины. Об этом Шифф написал в Х.

«Президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине», – заявил Шифф.

Шифф также упомянул в своем сообщении заявление министра обороны США Пита Гегсета о невозможности членства Украины в НАТО и невозможности «восстановления украинского суверенитета над собственными землями».

«Давайте не будем говорить о том, что это означает: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп – прекрасно заключает соглашения, особенно – для Кремля», – добавил он.

Как сообщалось, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они договорились о начале мирных переговоров.

После этого Трамп побеседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры стран договорились о начале работы команд по окончании войны.

Европа должны участвовать в переговорах по Украине

Министры иностранных дел ряда стран Европы сделали заявление после разговора Путина и Трампа, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Под ним подписались министры иностранных дел Украины, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Польши и ЕС.

Они заявили, что готовы поддерживать Украину, «пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, гарантирующий интересы Украины и ее европейских союзников».

«Мы ожидаем обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками. Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах».

Также в заявлении говорится, что «Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности».

О ситуации на фронте

Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной — враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. По данным Генштаба ВСУ, за сутки произошло 116 боевых столкновений.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 18 атак российских захватчиков.

Последствия воздушной атаки 13 февраля

В ночь на 13 февраля 2025 года противник атаковал 140 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 85-ти ударных БпЛА. 52 вражеских беспилотника-имитатора — локально потеряны.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Харьковская области.

Потери врага на утро 13 февраля

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления БпЛА, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек.

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