Американський сенатор-демократ Адам Шифф стривожено відреагував на розмову президента Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Він звинуватив главу Білого дому в здачі інтересів України. Про це Шифф написав у Х.

«Президент Трамп зателефонував нашому ворогу, Росії, перш ніж зателефонувати нашому союзнику, Україні», – заявив Шифф.

Шифф також згадав у своєму повідомленні заяву міністра оборони США Піта Гегсета про неможливість членства України в НАТО і неможливість «відновлення українського суверенітету над власними землями».

«Давайте не будемо говорити про те, що це означає: здача інтересів України і наших власних, ще до початку переговорів. Трамп – чудово укладає угоди, особливо – для Кремля», – додав він.

Як повідомлялося, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони домовилися про початок мирних переговорів.

Після цього Трамп поговорив із президентом України Володимиром Зеленським. Лідери країн домовилися про початок роботи команд щодо закінчення війни.

Європа має брати участь у переговорах щодо України

Міністри закордонних справ низки країн Європи зробили заяву після розмови Путіна і Трампа, повідомили у прес-службі МЗС України.

Під нею підписалися міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Іспанії, Польщі та ЄС.

Вони заявили, що готові підтримувати Україну, «доки не буде досягнуто справедливого, всеосяжного і стійкого миру. Мир, що гарантує інтереси України та її європейських союзників».

«Ми очікуємо обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна і Європа повинні брати участь у будь-яких переговорах».

Також у заяві йдеться, що «Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки».

Наслідки повітряної атаки 13 лютого

У ніч на 13 лютого 2025 року противник атакував 140 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА. 52 ворожі безпілотники-імітатори – локально втрачено.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одеська та Харківська області.

Про ситуацію на фронті

Ситуація на Покровському та Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. За даними Генштабу ЗСУ, за добу відбулося 116 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Луч, Звіряче, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли й Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнепіль.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників.

Втрати ворога на ранок 13 лютого

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили п’ять пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння і військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.

Загалом, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1250 осіб.

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