В 22:47 руководитель Одесской ОВА Олег Кипер предупредил об угрозе применение ударных беспилотников для Измаильского района Одесской области.

“Большая группа БпЛА на юге Одесской области, некоторые приближаются к границе с Молдовой”, — сообщили в Воздушных силах.

За 20 минут до полуночи в Рени уже раздавались взрывы, связанные с атакой российских ударных дронов. Предварительно, российские агрессоры направили на город около 20 «шахедов».

По сообщению местных Телеграм-каналов, в городе слышали не менее 15-20 взрывов. Также сообщается о «прилетах».

Еще раньше, около 22.00 серия взрывов прогремела в Одессе.

Спикер Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук сообщил, что сегодня ночью во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 11 вражеских дронов-камикадзе «SHAHED-136».

Официальных сообщений о последствиях атаки еще не поступало.