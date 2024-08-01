Война забрала жизни еше двух защитников Украины из Одесской области

В Болградской райгосадминистрации сообщили, что военнослужащий ВСУ из села Дмитровка Городненской громады Роман Игнатов погиб 26 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецком направлении.

Оказывая медицинскую помощь раненым воинам на фронте, Роман с побратимами попали под обстрел вражеской артиллерии. Боец получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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Герою навсегда останется 40. У погибшего остались сын, жена, родители и сестры.

Защитник Украин из села Успеновка Белгород-Днестровского района Дмитрий Павлович Костякин погиб 28 июля 2024 года в районе населенного пункта Никольское Херсонской области, сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Выполняя боевое задание, 35-летний воин получил смертельные ранения.

«Воин учился в Успеновской общеобразовательной школе I-III ст. Молодой, жизнерадостный, трудолюбивый и доброжелательный … Ему бы жить и жить, но война оборвала жизнь, забрала будущее», — говорят земляки погибшего.

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