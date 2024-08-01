Война забрала жизни еше двух защитников Украины из Одесской области

Война забрала жизни еше двух защитников Украины из Одесской области

Одесская область потеряла еще двух защитников. Ради того, чтобы мы имели мирное небо над головой, свою жизнь отдали житель Болградщины Роман Игнатов и Дмитрий Костякин из Белгород-Днестровского района.

В Болградской райгосадминистрации сообщили, что военнослужащий ВСУ из села Дмитровка Городненской громады Роман Игнатов погиб 26 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецком направлении.

Оказывая медицинскую помощь раненым воинам на фронте, Роман с побратимами попали под обстрел вражеской артиллерии. Боец получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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Герою навсегда останется 40. У погибшего остались сын, жена, родители и сестры.

Роман Игнатов

Защитник Украин из села Успеновка Белгород-Днестровского района Дмитрий Павлович Костякин погиб 28 июля 2024 года в районе населенного пункта Никольское Херсонской области, сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

Выполняя боевое задание, 35-летний воин получил смертельные ранения.

«Воин учился в Успеновской общеобразовательной школе I-III ст. Молодой, жизнерадостный, трудолюбивый и доброжелательный … Ему бы жить и жить, но война оборвала жизнь, забрала будущее», — говорят земляки погибшего.

Дмитрий Костякин

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