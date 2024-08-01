Війна забрала життя ще двох захисників України з Одеської області

У Болградській райдержадміністрації повідомили, що військовослужбовець ЗСУ із села Дмитрівка Городненської громади Роман Ігнатов загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькому напрямку.

Надаючи медичну допомогу пораненим воїнам на фронті, Роман із побратимами потрапили під обстріл ворожої артилерії. Боєць отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

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Герою назавжди залишиться 40. У загиблого залишилися син, дружина, батьки та сестри.

Захисник Україн із села Успенівка Білгород-Дністровського району Дмитро Павлович Костякін загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Нікольське Херсонської області, повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Виконуючи бойове завдання, 35-річний воїн отримав смертельні поранення.

“Воїн навчався в Успенівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Молодий, життєрадісний, працьовитий і доброзичливий… Йому б жити й жити, але війна обірвала життя, забрала майбутнє”, – кажуть земляки загиблого.

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