Війна забрала життя ще двох захисників України з Одеської області

Війна забрала життя ще двох захисників України з Одеської області

Одеська область втратила ще двох захисників. Заради того, щоб ми мали мирне небо над головою, своє життя віддали житель Болградщини Роман Ігнатов та Дмитро Костякін із Білгород-Дністровського району.

У Болградській райдержадміністрації повідомили, що військовослужбовець ЗСУ із села Дмитрівка Городненської громади Роман Ігнатов загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькому напрямку.

Надаючи медичну допомогу пораненим воїнам на фронті, Роман із побратимами потрапили під обстріл ворожої артилерії. Боєць отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

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Герою назавжди залишиться 40. У загиблого залишилися син, дружина, батьки та сестри.

Роман Ігнатов

Захисник Україн із села Успенівка Білгород-Дністровського району Дмитро Павлович Костякін загинув 28 липня 2024 року в районі населеного пункту Нікольське Херсонської області, повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Виконуючи бойове завдання, 35-річний воїн отримав смертельні поранення.

“Воїн навчався в Успенівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Молодий, життєрадісний, працьовитий і доброзичливий… Йому б жити й жити, але війна обірвала життя, забрала майбутнє”, – кажуть земляки загиблого.

Дмитро Костякін

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