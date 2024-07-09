Выполняя боевое задание в Чернобыле, погиб минометчик из Одесской области

Об этом сообщили в Южненском городском совете.

Солдат 2 минометного взвода минометной батареи Евгений Синица погиб 4 июля 2024 во время выполнения боевых задач по назначению на территории Чернобыльской зоны отчуждения Киевской области.

Защитнику было 37 лет.

10 июля в Южном объявлен Днем траура.

«В знак скорби просим обеспечить приспущение Государственных Флага на домах и сооружениях общества.

В 10 час. 00 мин. почтим светлую память военнослужащего минутой молчания. Навеки в памяти, навсегда в строю!» — сообщили власти Южного.

Место и время прощания не публикуется во избежание потерь среди гражданского населения в результате обстрелов со стороны оккупационных войск российской федерации.

Также в горсовете сообщили, что семья погибшего нуждается в помощи в организации прощания. Карта мамы Защитника: 4731219657893404 Чемерис Валентина Григорьевна.

Как сообщалось ранее, во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб командир стрелкового взвода, младший лейтенант Иван Махновский с позывным «Одесса.

На Харьковском направлении погиб 28-летний защитник, житель Сергеевской громады Павел Баранюк. А вблизи населенного пункта Евгеньевка Покровского района Донецкой области погиб житель поселка Любашевка Дмитрий Хлебодаров.