Война забрала молодую жизнь защитника из Ренийской громады

Солдат-гранатометчик десантно-штурмового отделения Артур Григорян был мобилизован 19 июня 2024 года.

14 октября вблизи населенного пункта Толстый Луг Суджанского района Курской области воин получил смертельное ранение.

Прощание с погибшим прошло в воскресенье, 20 октября. В последний путь Защитника провели родные, друзья, знакомые и все неравнодушные жители Ренийской громады.

«Боец не успел создать семьи … Не успел порадовать родителей внуками … Но был достойным примером мужества, отваги и патриотизма. Жгучая боль утраты разрывает сердце, ведь каждый день из устья войны приходят жуткие известия, которые сообщают о самом страшном — гибели тех, кто должен был жить и вести к расцвету Родину», — написали в громаде.

Напомним, 15 и 16 октября в трауре была Любашевская громада: местные жители прощались с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко.

Ранее страшное известие получила Тузловская громада: погиб 23-летний Защитник Михаил Собченко, мужественно защищавший украинскую землю от оккупантов.