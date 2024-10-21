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Война забрала молодую жизнь защитника из Ренийской громады

Война забрала молодую жизнь защитника из Ренийской громады

Жестокая, кровопролитная война продолжает уносить жизни отважных украинских воинов, которые стали на защиту родной страны от врага. Жители Ренийской громады попрощались с 25-летним земляком Артуром Григоряном.

Солдат-гранатометчик десантно-штурмового отделения Артур Григорян был мобилизован 19 июня 2024 года.

14 октября вблизи населенного пункта Толстый Луг Суджанского района Курской области воин получил смертельное ранение.

Артур Григорян

Прощание с погибшим прошло в воскресенье, 20 октября. В последний путь Защитника провели родные, друзья, знакомые и все неравнодушные жители Ренийской громады.

погиб Артур Григорян

«Боец не успел создать семьи … Не успел порадовать родителей внуками … Но был достойным примером мужества, отваги и патриотизма. Жгучая боль утраты разрывает сердце, ведь каждый день из устья войны приходят жуткие известия, которые сообщают о самом страшном — гибели тех, кто должен был жить и вести к расцвету Родину», — написали в громаде.

Напомним, 15 и 16 октября в трауре была Любашевская громада: местные жители прощались с погибшими на войне земляками — полицейским Владиславом Белоусом и военнослужащим Юрием Богаченко.

Ранее страшное известие получила Тузловская громада: погиб 23-летний Защитник Михаил Собченко, мужественно защищавший украинскую землю от оккупантов.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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