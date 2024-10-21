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Війна забрала молоде життя захисника з Ренійської громади

Війна забрала молоде життя захисника з Ренійської громади

Жорстока, кровопролитна війна продовжує забирати життя відважних українських воїнів, які стали на захист рідної країни від ворога. Жителі Ренійської громади попрощалися з 25-річним земляком Артуром Григоряном.

Солдат-гранатометник десантно-штурмового відділення Артур Григорян був мобілізований 19 червня 2024 року.

14 жовтня поблизу населеного пункту Товстий Луг Суджанського району Курської області воїн отримав смертельне поранення.

Артур Григорян

Прощання із загиблим відбулося в неділю, 20 жовтня. В останню путь Захисника провели рідні, друзі, знайомі та всі небайдужі жителі Ренійської громади.

загинув Артур Григорян

«Боєць не встиг створити сім’ї… Не встиг порадувати батьків онуками… Але був гідним прикладом мужності, відваги та патріотизму. Пекучий біль втрати розриває серце, адже щодня з гирла війни приходять моторошні звістки, які повідомляють про найстрашніше – загибель тих, хто мав би жити і вести до розквіту Батьківщину», – написали в громаді.

Нагадаємо, 15 і 16 жовтня в жалобі була Любашівська громада: місцеві жителі прощалися із загиблими на війні земляками – поліцейським Владиславом Білоусом і військовослужбовцем Юрієм Богаченком.

Раніше страшну звістку отримала Тузлівська громада: загинув 23-річний Захисник Михайло Собченко, який мужньо захищав українську землю від окупантів.

 

Виктория Басок ПРОФІЛЬ
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