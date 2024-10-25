Война, день 975: военные КНДР уже прибыли в Курскую область

Воевать против Украины прибыло около 12 тысяч северокорейских военных

Первые подразделения военных из КНДР, которые прошли обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий в курской области рф.

Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ГУР.

На слаживание военных из Северной Кореи, которых россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель.

По оценкам ГУР, численность переброшенных в рф северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них — 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала. Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР москва назначила заместителя министра обороны рф юнус-бека евкурова.

Присланных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу москва, в соответствии с установленными нормами, ежемесячно будет выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 грамм мыла.

«В кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом», — считают в разведке.

Ситуация на фронте на утро 25 октября

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Ситуация сейчас критическая, потому что оккупанты преобладают по численности, но ВСУ отбивают штурмы.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмов. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Луч.

В Селидово продолжаются ожесточенные бои. Российские войска контролируют большинство территории вокруг, продвигаясь с нескольких направлений. Несмотря на значительные потери, украинские защитники продолжают сопротивляться, пытаясь удержать позиции.

Армия рф постепенно прорывается вперед на границе Луганщины и Харьковщины. По состоянию на пятницу, 25 октября, россияне продвинулись вблизи населенного пункта Невское, что в Луганской области. Об этом сообщает паблик DeepState.

Также россияне оккупировали село Новосадово в Донецкой области.

Потери врага: минус еще 1630 оккупантов

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, четыре артиллерийские системы противника и еще один важный объект оккупантов.

Также украинские воины обезвредили: