Война, день 972: Северная Корея отправила на войну с Украиной «элитных» бойцов

Российские террористы продолжают убивать мирных украинцев

В ночь на 22 октября россияне атаковали Украину 60 дронами, защитники неба сбили 42 беспилотника. Еще четыре — вернулись на территорию рф и Беларуси, сообщили в ВСУ.

25 вражеских «шахедов» наши зенитчики сбили небе над Сумщиной. В Сумах враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. В результате попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

В Запорожье в результате российского удара баллистикой по детскому саду в понедельник, 21 октября, з человека погибли, пострадали 14 человек. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате обстрелов Покровского района 21 октября по меньшей мере 3 человека погибли и 2 ранены. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

«В Мирнограде 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон», — говорится в сообщении.

В Курахово 1 погибший и 1 раненый, повреждены 5-этажка и админздание.

Оккупанты нанесли удары из различных видов оружия по 23 населенным пунктам Херсонской области и Херсона. В результате попаданий девять человек были ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура, сообщил глава ОВА Александр Прокудин во вторник утром.

В рф ликвидировали военного, причастного к убийству мирных украинцев

В Главном управлении разведки Украины сообщили о ликвидации российского военного преступника Дмитрия Голенкова. Он занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи на аэродроме Шайковка. Также Голенков был пилотом 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ и летал на бомбардировщике Ту-22М3, который запускал крылатые ракеты Х-22.

Голенков причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам во время которых погибли десятки мирных людей. В торговом центре «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области погибли 22 человека, десятки получили ранения. Во время ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них — 6 детей.

Тело Голенкова нашли в селе Супонево под Брянском в его собственном частном доме с пробитой головой в нескольких местах. Вероятно ему «настучали» возмездие с помощью молотка.

Ситуация на фронте на утро 22 октября

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения.

Российские войска продолжают наступательные операции в нескольких регионах, включая Харьковскую, Луганскую и Донецкую области, однако не достигают значительных изменений на линии фронта.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Украинские войска продвинулись в западной части Новоивановки. За минувшие сутки враг нанес по Курской области 41 авиаудар, применив 68 управляемых авиабомб, к тому же совершил 260 обстрелов районов населенных пунктов.

КНДР отправила на войну в Украину элитное подразделение

Северная Корея, вероятно, отправила в Украину элитное спецподразделение, которое охраняло отца Ким Чен Ына. Об этом пишет BILD.

Обозреватель BILD Петер Тиде называет их «боевыми рабами», поскольку их растили в информационном вакууме без внешнего влияния. У них не было доступа ни к интернету, ни к западному телевидению, ни к мобильным телефонам.

Также издание пишет, что будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению «дьяволов НАТО» и врагов «любимого лидера».

18 октября начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат Северной Кореи сейчас обучаются на востоке россии, чтобы воевать против Украины.

В разведке Южной Кореи заявили, что КНДР решила отправить на войну против Украины 12 тысяч солдат, включая подразделение специального назначения.

Потери врага: минус еще 1350 оккупантов

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника и поразили два моста.

Также украинские воины обезвредили: