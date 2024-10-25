Війна, день 975: військові КНДР уже прибули в Курську область

Воювати проти України прибуло близько 12 тисяч північнокорейських військових

Перші підрозділи військових із КНДР, які пройшли навчання на східних російських полігонах, уже прибули в зону бойових дій у курській області РФ.

Про це 24 жовтня повідомила пресслужба ГУР.

На злагодження військових із Північної Кореї, яких росія має намір задіяти у війні проти України, виділяють кілька тижнів.

За оцінками ГУР, чисельність перекинутих до РФ північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них – 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали. Відповідальним за контроль підготовки та адаптації військ КНДР москва призначила заступника міністра оборони рф Юнус-бека євкурова.

Присланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом і взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до встановлених норм, щомісяця виділятиме 50 метрів туалетного паперу і 300 грамів мила.

«У кремлі покладають великі надії на північнокорейський компонент у війні проти України і глобальному протистоянні із Заходом», – вважають у розвідці.

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

Ситуація на фронті на ранок 25 жовтня

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Ситуація зараз критична, бо окупанти переважають за чисельністю, але ЗСУ відбивають штурми.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмів. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Луч.

У Селидовому тривають запеклі бої. Російські війська контролюють більшість території навколо, просуваючись із кількох напрямків. Попри значні втрати, українські захисники продовжують чинити опір, намагаючись утримати позиції.

Армія рф поступово проривається вперед на кордоні Луганщини та Харківщини. Станом на п’ятницю, 25 жовтня, росіяни просунулися поблизу населеного пункту Невське, що в Луганській області. Про це повідомляє паблік DeepState.

Також росіяни окупували село Новосадове в Донецькій області.

Втрати ворога: мінус ще 1630 окупантів

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили один пункт управління БпЛА, склад із боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об’єкт окупантів.

Також українські воїни знешкодили: