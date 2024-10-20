В Одессе стреляют, слышны взрывы: город отбивает атаку дронов

Вечером 20 октября Одесса была атакована российскими ударными беспилотниками. Этой атаке предшествовал ракетный удар.
Воскресный вечер выдался беспокойным для одесситов. Сначала российские агрессоры атаковали город ракетой, затем последовал налет ударных беспилотников-камикадзе.
В северных пригородах и центральной части Одессы слышна стрельба из зенитных пулеметов и орудий — так защитники одесского неба встречают российские “Шахеды”. Иногда слышны взрывы — это значит, что ПВО применяет и ракеты.
Воздушную тревогу объявили в 21:52, а спустя примерно 20 минут послышались звуки антидроновой работы.
Пока информации о сбитиях, возможных попаданиях, пострадавщих и разрушениях не поступало.