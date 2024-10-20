В Одессе стреляют, слышны взрывы: город отбивает атаку дронов

Воскресный вечер выдался беспокойным для одесситов. Сначала российские агрессоры атаковали город ракетой, затем последовал налет ударных беспилотников-камикадзе.

В северных пригородах и центральной части Одессы слышна стрельба из зенитных пулеметов и орудий — так защитники одесского неба встречают российские “Шахеды”. Иногда слышны взрывы — это значит, что ПВО применяет и ракеты.

Воздушную тревогу объявили в 21:52, а спустя примерно 20 минут послышались звуки антидроновой работы.

Пока информации о сбитиях, возможных попаданиях, пострадавщих и разрушениях не поступало.