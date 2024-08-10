Война, день 899: на что готовы оккупанты ради защиты Курской области

Самое горячее направление – Покровское, – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, всего с начала этих суток произошло 70 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении, где с начала прошедших суток, шло 25 боев: Силы обороны отразили 17 атак, восемь еще продолжаются.

На этом направлении было обезврежено 234 оккупанта, из которых 84 – безвозвратно. Также уничтожены бронетранспортер МТ-ЛБ, две гаубицы Д-30, четыре беспилотника (БпЛА) разных видов и шесть единиц автотранспорта. Кроме этого, повреждены два танка, четыре артиллерийские системы, автоматический миномет 2Б9, один БпЛА и четыре единицы автотранспорта.

Российские захватчики нанесли по территории Украины два удара двумя ракетами, и 51 авиаудар, сбросив 62 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 458 дронов-камикадзе и произвели более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

А по информации Воздушного командования «Юг», за прошедшие сутки, 9 августа 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожены два разведывательных БпЛА «Supercam».

Также враг нанес авиаудару с применением КАБов по Херсонщине.

О ситуации в Курской области рф

Как пишет Телеграм-канал «Николаевский Ванёк» (который связывают с Николаевской ОВА), россия перемещает в Курскую область оперативные резервы с таких направлений:

Херсонское (2 батальона десантников);

Запорожское (38 омсбр, 64 омсбр);

Купянское (несколько батальонов мсп);

Харьковское (замечены отдельные батальоны 1009 мсп, 79 мсп, 272 мсп а также 138 омсбр);

Белгород (с Грайвонского района забирают около роты одной из омсбр, также забрали одну из мсп, которая кошмарила н.п Сотницкий Казачок);

Покровское (недавно прибывшая с Херсонского направления 810 обрмп и несколько батов штурмовой пехоты);

Луганское («бородатые»).

Также сообщается, что некоторые перемещения противника, в частности, на Купянском направлении, фиксировались и по ним ВСУ наносили успешные удары.

Что пишут аналитики?

Как пишет издание Forbes, в Курской области ВСУ применили новую тактику использования дронов и РЭБ, что стало одним из основных факторов успеха в первые дни наступления.

Сообщается, что сначала украинские военные сбили экран российских разведдронов самолетного типа, таким образом фактически «ослепив» командиров, а потом выдвинули вперед постановщики помех ближнего действия, которые запрограммировали на основе ранее полученных от разведки РЭБ данных.

По итогу войска рф, по крайней мере первое время, не могли использовать дроны для разведки и корректировки огня, а также ударов по технике и живой силе, а украинские войска в это время смогли выпустить в небо целый рой ударных FPV-дронов.

В то е время аналитики американского Института изучения войны ISW пишут, что россия готова на срыв наступления на Харьковщине ради защиты Курской области.

По их данным, в настоящее время рф не хочет перебрасывать силы с востока, чтобы не дать Украине сорвать российское наступление на этом участке фронта.

Однако, по данным российских военкоров, в Курской области уже действуют части Северной группировки войск, задействованной для наступательной операции на севере Харьковской области.

По мнению аналитиков, это значит, что российское военное командование решило, что срыв наступления в Харьковской области является необходимой жертвой для противостояния украинскому вторжению.

О потерях врага на утро 10 августа 2024

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки наши защитники успешно ликвидировали 1160 оккупантов.

Потери вражеской техники следующие: