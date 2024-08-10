Війна, день 899: на що готові окупанти заради захисту Курської області

Найгарячіший напрямок – Покровський, – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, всього з початку цієї доби сталося 70 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективної вогневої поразки. Найактивніше ворог наступає на Покровському напрямку, де з початку минулої доби йшло 25 боїв: Сили оборони відбили 17 атак, вісім ще продовжуються.

На цьому напрямі було знешкоджено 234 окупанти, з яких 84 – безповоротно. Також знищено бронетранспортер МТ-ЛБ, дві гаубиці Д-30, чотири безпілотники (БпЛА) різних видів та шість одиниць автотранспорту. Крім цього, пошкоджено два танки, чотири артилерійські системи, автоматичний міномет 2Б9, один БпЛА та чотири одиниці автотранспорту.

Російські загарбники завдали територією України два удари двома ракетами, і 51 авіаудар, скинувши 62 КАБ. Крім цього, залучили для поразки 458 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами.

А за інформацією Повітряного командування «Південь», минулої доби, 9 серпня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України знищено два розвідувальні БПЛА «Supercam».

Також ворог завдав авіаудару із застосуванням КАБів Херсонщиною.

Про ситуацію в Курській області Росії

Як пише Телеграм-канал «Миколаївський Ванек» (який пов’язують із Миколаївською ОВА), росія переміщає до Курської області оперативні резерви з таких напрямків:

Херсонське (2 батальйони десантників);

Запорізьке (38 омсбр, 64 омсбр);

Куп’янське (кілька батальйонів мсп);

Харківське (помічені окремі батальйони 1009 мсп, 79 мсп, 272 мсп, а також 138 омсбр);

Білгород (з Грайвонського району забирають біля роти однієї з омсбр, також забрали одну з мсп, яка кошмарила н.п. Сотницький Козачок);

Покровське (що нещодавно прибула з Херсонського напрямку 810 обрмп та кілька батів штурмової піхоти);

Луганське («бородатие»).

Також повідомляється, що деякі переміщення противника, зокрема, на Куп’янському напрямку, фіксувалися і по них ЗСУ завдавали успішних ударів.

Що пишуть аналітики?

Як пише видання Forbes, у Курській області ЗСУ застосували нову тактику використання дронів і РЕБ, що стало одним з основних факторів успіху в перші дні настання.

Повідомляється, що спочатку українські військові збили екран російських розвіддронів літакового типу, таким чином фактично «засліпивши» командирів, а потім висунули вперед постановники перешкод ближньої дії, які запрограмували на основі раніше отриманих від розвідки РЕБ даних.

За підсумками війська Росії, принаймні спочатку, не могли використовувати дрони для розвідки та коригування вогню, а також ударів по техніці та живій силі, а українські війська в цей час змогли випустити в небо цілий рій ударних FPV-дронів.

У той час аналітики американського Інституту вивчення війни ISW пишуть, що росія готова на зрив наступу на Харківщині заради захисту Курської області.

За їхніми даними, в даний час Росія не хоче перекидати сили зі сходу, щоб не дати Україні зірвати російський наступ на цій ділянці фронту.

Однак, за даними російських воєнків, у Курській області вже діють частини Північного угруповання військ, задіяного для наступальної операції на півночі Харківської області.

На думку аналітиків, це означає, що російське військове командування вирішило, що зрив наступу на Харківщині є необхідною жертвою для протистояння українському вторгненню.

Про втрати ворога на ранок 10 серпня 2024

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби наші захисники успішно ліквідували 1160 окупантів.

Втрати ворожої техніки такі: