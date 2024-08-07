Украинские войска продвигаются вглубь Курской области: реакция россии, США и ЕС

Что происходит в Курской области россии — подробности

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область российской федерации стала неожиданностью для самих украинцев. Но, что еще важнее, для агрессоров. Наши защитники перешли границу вчера вечером и за сегодня в некоторых местах продвинулись вглубь вражеской территории на глубину до 25 километров.

Официальной информации от украинского генерального штаба о ходе операции пока нет, она держится в тайне. Но российские источники, которые всегда принижают украинские успехи, или даже отрицают их, признают, что под контролем ВСУ к вечеру 7 августа находятся др 11 населенных пунктов, в том числе два районных центра: Суджа и Коренево. Также украинцы теперь контролируют насосную газораспределительную станцию “Суджа”, единственную, через которую российский газ поступает в Австрию и Венгрию.

Этот участок границы охраняли солдаты-срочники оккупационной армии и кадыровцы. Срочки сотнями сдаются в плен, а кадыровцы при первых новостях о приближении ВСУ бежали. Оккупанты пробовали применять авиацию, но, по имеющейся информации, потеряли три вертолета и самолет. Наши войска в этот раз имеют на вооружении тяжелую бронетехнику и системы противовоздушной обороны.

Также, впервые в истории мировых войн, украинцы сбили минимум один российский вертолет с помощью дрона-перехватчика. Ранее такое оружие никто не разрабатывал и не применял.

Реакция россии, США и ЕС

Удивительно на украинский прорыв отреагировало военное руководство страны-агрессора и их диктатор путин. Там показали видеозапись, где глава российского генштаба Герасимов сообщает своему хозяину, что продвижение украинских войск остановлено и в дальнейшем они будут выбиты с территории россии.

Уже после того, как появилась эта запись, украинцы смогли продвинуться еще дальше и занять дополнительные населенные пункты.

Что касается реакции наших союзников, то и в США и в Евросоюзе заявили, что Украина имеет полное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории.

Коллаж — издание «Телеграф»