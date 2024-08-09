Российские террористы ударили по супермаркету в Константиновке: много погибших и раненых (фото видео)

Сегодня, 9 августа, в результате российского удара по супермаркету в Константиновке Донецкой области погибли 11 человек. По меньшей мере 37 человек получили ранения.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
9 августа 2024 года в 11:05 российские оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, попав в супермаркет, где находилось много людей.
Пожар в торговом центре площадью 1000 кв. м уже ликвидировали.
Повреждены также жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россия «должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает».
«Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют», – подчеркнул он.
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