Новости Одессы и Одесской области

Российские террористы ударили по супермаркету в Константиновке: много погибших и раненых (фото видео)

Российские террористы ударили по супермаркету в Константиновке: много погибших и раненых (фото видео)

Сегодня, 9 августа, в результате российского удара по супермаркету в Константиновке Донецкой области погибли 11 человек. По меньшей мере 37 человек получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

9 августа 2024 года в 11:05 российские оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, попав в супермаркет, где находилось много людей.

удар по Константиновке

Пожар в торговом центре площадью 1000 кв. м уже ликвидировали.

удар по Константиновке

Повреждены также жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россия «должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает».

«Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют», – подчеркнул он.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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