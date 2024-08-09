Российские террористы ударили по супермаркету в Константиновке: много погибших и раненых (фото видео)

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

9 августа 2024 года в 11:05 российские оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке, попав в супермаркет, где находилось много людей.

Пожар в торговом центре площадью 1000 кв. м уже ликвидировали.

Повреждены также жилые дома, магазины, более десятка автомобилей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россия «должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает».

«Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют», – подчеркнул он.

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