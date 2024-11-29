Война, день 1010: ВСУ уничтожили «глаза» российской армии

Украинские АЭС снизили мощность

Вчерашний ракетный удар по энергетической инфраструктуре затронул подстанции, которые снабжают энергией АЭС. Из-за чего, три действующие атомные электростанции (АЭС) Украины снизили производство.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

«Второй раз менее чем за две недели Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская АЭС снизили уровень мощности в качестве меры предосторожности во время широкомасштабных военных действий в стране».

Отмечается, что на девяти реакторах, которые эксплуатируются на этих станциях, была снижена мощность. Кроме того, один реактор на Ровенской АЭС был отключен от сети.

АЭС продолжали получать электроэнергию извне, несмотря на то, что Хмельницкая АЭС потеряла связь с двумя линиями электропередач.

Дроновая атака 29 ноября

В ночь на 29 ноября силы ПВО сбили 88 российских дронов, еще 41 локально потеряны, один — вернулся в рф сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушная оборона работала в десяти областях, в том числе и в Одесской.

В целом российские войска атаковали 132 «шахедами» и беспилотниками неустановленного типа.

В Крыму уничтожен РЛС «Подлет»

В оккупированном Крыму 28 ноября был уничтожен российский радиолокационный комплекс «Подлет».

Как рассказали в Главном управлении разведки, система была поражена вблизи населенного пункта Котовское на западе полуострова.

«Мобильная РЛС 48Я6-К1 «Подлет» используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке. Ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса, предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов», — отметили в разведке.

Разведчики сожгли РЛС «Зоопарк»

Воины подразделения «Крылья», входящего в департамент активных действий ГУР МО Украины, обнаружили и нанесли удар по радиолокационному комплексу российских оккупантов «зоопарк», сообщили в ГУР МО Украины.

Стоимость такого комплекса составляет ориентировочно 1 миллиард гривен.

Для уничтожения российского «зоопарка» разведчики применили четыре дальнобойных FPV-дрона, стоимостью 100 тысяч гривен.

Удар ATACMS похоронил российскую РЛС «Надгробие»

Вооруженные силы Украины уничтожили российский радар 64Н6, известный также как «Надгробие». Сделали это, скорее всего, с помощью ракет ATACMS, сообщает издание Army Recognition.

Отмечается, что этот радар является инструментом наблюдения и «краеугольным камнем российской сети противовоздушной обороны».

Радар 64Н6 — ключевой компонент российской системы ПВО С-300. «Надгробие» действует как основной датчик для обнаружения целей на огромных расстояниях и передает данные в режиме реального времени на командный пункт, который координирует поражение угроз ракетами системы.

«Его уничтожение знаменует собой значительный удар по российской армии, поскольку напрямую подрывает эффективность одной из самых грозных ракетных систем класса «земля-воздух», — пишет издание.

В Ростовской области пылает нефтебаза

Ростовская область рф в ночь на 29 ноября подверглась массированной атаке беспилотников. Минобороны россии заявляло, что над регионом было сбито 29 беспилотников.

По информации местных властей, в Каменском районе сейчас пылает нефтебаза. К борьбе с огнем привлечено 109 человек и 38 единиц техники.

Речь идет о нефтебазе Росрезерва в поселке Молодежное в Каменском районе. Нефтебаза является структурой ФГКУ «Комбинат Атлас» управления Росрезерва в Южном федеральном округе. Этот объект беспилотники атаковали не впервые, ведь нефтебаза является частью ВПК РФ, что обеспечивает горючим вражескую армию.

О ситуации на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 207 боевых столкновений.

Российские оккупанты 29 ноября продолжают наступление в Донецкой области. Враг прорывается вперед вблизи Курахово, сообщают в DeepState. Аналитики также обнародовали карты, где зафиксировано движение врага.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Сонцовка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное, где оккупанты 43 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи, сообщает Генштаб.

На Покровском направлении наши защитники отражали 61 вражескую атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Чумацкого, Нового Труда и Пустынки.

Потери врага: минус еще 2030 оккупантов

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Также украинские воины обезвредили: