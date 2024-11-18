Война, день 999-й: Украина получила разрешение бить дальнобойными ракетами по рф

Полномасштабная война в Украине продолжается 999-е сутки. Страна- террорист россия продолжает убивать мирных украинцев и разрушать критическую инфраструктуру нашей страны. Президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия по территории врага, в частности, по российским и северокорейским войскам в Курской области.
Байден дал Украине разрешение на удары ATACMS вглубь рф
Власти Украины получили разрешение США на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным в российском тылу.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.
По данным источников издания, речь идет о ракетах ATACMS дальнобойностью 300 км, в отношении которых до сих пор действовал запрет на применение по территории РФ, из-за чего Украина использовала эти ракеты только по собственной территории под российской оккупацией, в частности по Крыму.
Первое применение ракет по российскому тылу ожидается по Курской области, в том числе по расположенным там северокорейским военным, а решение об этом разрешении якобы было принято в ответ на привлечение солдат КНДР к боевым действиям. Пока не уточняется, было ли это оружие уже применено ВСУ, или «слив» данных об американском разрешении произошел до фактического использования ракет.
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Воздушная атака 18 ноября
В ночь на 18 ноября 2024 года (с 19.30 17 ноября) враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и управляемой авиационной ракетой Х-59.
Также враг выпустил 11 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа.
- 8 дронов были сбиты ПВО,
- еще 3 — локально потеряны.
Ситуация на фронте
По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Активнее всего оккупанты пытались продвинуться на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 42 атаки.
Украинские защитники сдержали врага, не позволив ему взять Покровск. В ответ Кремль решил изменить тактику ведения боевых действий на Донбассе.
Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны.
Украинская оборона, а также ограниченность российских стратегических и оперативных резервов, как в живой силе, так и в материальных ресурсах, заставили Кремль пересмотреть планы фронтального наступления на Покровск.
В отчете также акцентируется, что российские силы начали наступление на Покровск в то время, когда Украина сталкивалась с существенной нехваткой ресурсов, в частности из-за приостановления американской помощи осенью 2023 года.
«Российское военное командование сейчас пытается обойти Покровск с юго-запада через Селидово и выровнять линию фронта к западу от Курахово и к северу от Угледара», — отмечают аналитики ISW.
Продолжается операция в Курской области. Авиация рф продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории.
Взрывы раздавались под Москвой и Брянском
Ночью на 18 ноября по меньшей мере пять регионов россии были атакованы беспилотниками. Взрывы слышали в Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Московской областях. По крайней мере два дрона направлялись в Москву, утверждает мэр столицы оккупантов Сергей Собянин.
По утверждению Собянина, в Раменском городском округе (Московская область) якобы была «отражена атака беспилотника, летевшего на Москву». На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Позже московский мэр заявил, что был якобы сбит еще один дрон, на этот раз в Павлово-Посадском городском округе. По его словам, этот БПЛА также «летел на Москву».
Минобороны РФ подтверждает сбитие двух БПЛА в Московской области. Всего, по данным оккупантов, они якобы уничтожили ночью 18 ноября 59 украинских дронов. В том числе 45 БПЛА сбиты над территорией Брянской области (губернатор региона сначала говорил о 26 дронах), шесть — Курской области, по три — над Белгородской и Тульской областями.
Потери врага на утро 18 ноября 2024
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 оккупантов.
Также украинские воины обезвредили:
- 15 танков,
- 38 боевых бронированных машин,
- 30 артиллерийских систем,
- 99 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 112 ракет,
- 107 автомобилей,
- 2 единицы специальной техники.