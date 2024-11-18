Война, день 999-й: Украина получила разрешение бить дальнобойными ракетами по рф

Байден дал Украине разрешение на удары ATACMS вглубь рф

Власти Украины получили разрешение США на применение дальнобойных ракет по военным целям, расположенным в российском тылу.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным источников издания, речь идет о ракетах ATACMS дальнобойностью 300 км, в отношении которых до сих пор действовал запрет на применение по территории РФ, из-за чего Украина использовала эти ракеты только по собственной территории под российской оккупацией, в частности по Крыму.

Первое применение ракет по российскому тылу ожидается по Курской области, в том числе по расположенным там северокорейским военным, а решение об этом разрешении якобы было принято в ответ на привлечение солдат КНДР к боевым действиям. Пока не уточняется, было ли это оружие уже применено ВСУ, или «слив» данных об американском разрешении произошел до фактического использования ракет.

Воздушная атака 18 ноября

В ночь на 18 ноября 2024 года (с 19.30 17 ноября) враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Также враг выпустил 11 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа.

8 дронов были сбиты ПВО,

еще 3 — локально потеряны.

Ситуация на фронте

По данным генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Активнее всего оккупанты пытались продвинуться на Кураховском направлении, где Силы обороны отбили 42 атаки.

Украинские защитники сдержали врага, не позволив ему взять Покровск. В ответ Кремль решил изменить тактику ведения боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

Украинская оборона, а также ограниченность российских стратегических и оперативных резервов, как в живой силе, так и в материальных ресурсах, заставили Кремль пересмотреть планы фронтального наступления на Покровск.

В отчете также акцентируется, что российские силы начали наступление на Покровск в то время, когда Украина сталкивалась с существенной нехваткой ресурсов, в частности из-за приостановления американской помощи осенью 2023 года.

«Российское военное командование сейчас пытается обойти Покровск с юго-запада через Селидово и выровнять линию фронта к западу от Курахово и к северу от Угледара», — отмечают аналитики ISW.

Продолжается операция в Курской области. Авиация рф продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 26 авиаударов 33 КАБами по собственной территории.

Взрывы раздавались под Москвой и Брянском

Ночью на 18 ноября по меньшей мере пять регионов россии были атакованы беспилотниками. Взрывы слышали в Брянской, Курской, Белгородской, Тульской и Московской областях. По крайней мере два дрона направлялись в Москву, утверждает мэр столицы оккупантов Сергей Собянин.

По утверждению Собянина, в Раменском городском округе (Московская область) якобы была «отражена атака беспилотника, летевшего на Москву». На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Позже московский мэр заявил, что был якобы сбит еще один дрон, на этот раз в Павлово-Посадском городском округе. По его словам, этот БПЛА также «летел на Москву».

Минобороны РФ подтверждает сбитие двух БПЛА в Московской области. Всего, по данным оккупантов, они якобы уничтожили ночью 18 ноября 59 украинских дронов. В том числе 45 БПЛА сбиты над территорией Брянской области (губернатор региона сначала говорил о 26 дронах), шесть — Курской области, по три — над Белгородской и Тульской областями.

Потери врага на утро 18 ноября 2024

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 оккупантов.

Также украинские воины обезвредили: