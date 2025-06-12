Ключевые моменты:

Украина провела второй этап обмена пленными по стамбульским договоренностям

Домой вернулись бойцы ВСУ, пограничники и нацгвардейцы с тяжелыми ранениями и болезнями

Один из освобожденных впервые узнал, что стал отцом

Обмен является частью масштабного процесса возвращения украинских защитников

Герои возвращаются домой: обмен 12 июня

Эмоциональное видео, которое всколыхнуло всю Украину, опубликовал омбудсмен Дмитрий Лубинец. На кадрах — момент, когда освобожденный защитник получает новость о том, что стал отцом. Трудно представить, какие чувства переполняют человека, который годами мечтал о свободе, а теперь узнает, что его ждет дома не только любимая жена, но и малыш.

Этот обмен стал частью второго этапа специального обмена военнопленными с тяжелыми ранениями и болезнями, о котором Украина и Россия договорились в Стамбуле. Домой вернулись бойцы из разных родов войск ВСУ, пограничники и нацгвардейцы, которые нуждались в неотложной медицинской помощи.

История о папе-новичке — это лишь одна из сотен историй возвращения, каждая из которых уникальна и болезненна. Пока наши защитники находились в плену, жизнь дома не останавливалась: рождались дети, которые еще не видели своих родителей-героев, старели родные, которые ждали каждый день добрых вестей.

Этот обмен является продолжением многоэтапного процесса, который начался после переговоров в Стамбуле. Украина последовательно работает над возвращением каждого своего защитника, особенно тех, кто нуждается в немедленной медицинской помощи. Каждый такой день — это день победы человечности над жестокостью, семейного счастья над разлукой.

Для того защитника, который только что узнал о своем ребенке, 12 июня станет не просто датой освобождения из плена, а днем, когда он стал свободным отцом. И таких историй будет еще много, ведь Украина не оставит ни одного своего сына или дочь во вражеском плену.

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