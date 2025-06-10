О возвращении раненых украинских воинов сообщил телеграм-канал «Одесской Жизни» со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Кто вернулся:

военные с ампутациями;

защитники с инфекционными осложнениями;

раненые с нарушениями зрения;

те, кто имеет тяжёлые травмы и нуждается в длительной реабилитации.

После возвращения всех доставили в больницы. Их ждут обследование, лечение и восстановление. Государство также предоставляет юридическую поддержку: помогает с документами, восстановлением статусов и компенсациями.

По соображениям безопасности точное количество освобождённых пока не называют — его озвучат после завершения всех этапов обмена. Но уже сейчас известно: это не последний шаг. По этой же договорённости из Турции готовится новый раунд возвращения наших людей.

Президент Владимир Зеленский сказал: «Сегодня — важный гуманитарный акт. Мы возвращаем наших тяжелораненых. Делаем всё, чтобы вернуть каждого, кто в неволе».

Несмотря на боевые действия и ракетные удары со стороны России, обмены продолжаются. Это — результат переговоров в Турции. И ещё одно подтверждение: для Украины главное — жизнь, здоровье и достоинство каждого защитника.

Напомним, что вчера, 9 июня 2025 года, состоялся первый этап обмена пленными в рамках стамбульских договорённостей. Домой вернулась группа военнослужащих в возрасте до 25 лет.

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