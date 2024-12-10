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Морской пехотинец из Одесской области награжден медалью «Крест Храбрых»

Морской пехотинец из Одесской области награжден медалью «Крест Храбрых»

За личное мужество и героизм во время выполнения боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины 21-летний лейтенант ВСУ Ростислав Сергеевич Пятин награжден медалью «Крест Храбрых».

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Ростислав Пятин – командир взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты 38 отдельная бригада морской пехоты 30 корпуса морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Мужчина родился в Одесской области. Кадровый военный, окончил Национальный Университет «Одесская военная академия». Призван в ряды Вооруженных Сил Украины Арцизским РТЦК и СП Одесской области.

Офицер продолжает достойно нести службу в рядах «воинов трех стихий».

Награду воину лично вручил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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Справка ОЖ

«Крест Храбрых»— это особая награда, которая вручается военным Вооруженных сил Украины за героический поступок во время боевых действий, связанный с риском для жизни. Эту награду можно получить трижды. За каждый подвиг к ленте нагрудного знака прививается дубовая ветвь в знак повторного награждения.

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