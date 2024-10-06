Защитник из Одесской области получил почетную награду из рук президента

Президент Украины Владимир Зеленский лично вручил почетную государственную награду – орден «За мужество» III степени – Зашитнику из Одесской области Сергею Степаненко. Это произошло это во время визита главы государства в Сумы – там Зеленский посетил медучреждение, где лечат раненых воинов.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства пообщался с защитниками, поблагодарил их за службу и отметил орденами «За мужество» ІІІ степени и медалью «Защитнику Отечества».
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О том, что к награде был представлен и житель Вилковской громады Сергей Степаненко, сообщила у себя в Facebook староста Десантненского старостинского округа Вилковской гррмады Ольга Передерий.
«Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Сергею Сергеевичу за добросовестное выполнение поставленных задач, проявленные мужество, героизм, патриотизм и боевые заслуги при защите Украины от врага. Такие достижения подтверждают силу характера, отвагу и самопожертвование в большом деле», – написала староста.
Ранее в Белгороде-Днестровском родным военнослужащих, которые отдали свою жизнь в войне с российскими захватчиками, вручили государственные награды.
Также напомним, что легендарному воину 3-й штурмовой бригады с позывным «Фарш» – одесситу Александру Свищу присвоено звание Героя Украины посмертно.
Фото с сайта президента и с Facebook-страницы Ольги Передерий