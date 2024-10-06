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Защитник из Одесской области получил почетную награду из рук президента

Защитник из Одесской области получил почетную награду из рук президента

Президент Украины Владимир Зеленский лично вручил почетную государственную награду – орден «За мужество» III степени – Зашитнику из Одесской области Сергею Степаненко. Это произошло это во время визита главы государства в Сумы – там Зеленский посетил медучреждение, где лечат раненых воинов.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства пообщался с защитниками, поблагодарил их за службу и отметил орденами «За мужество» ІІІ степени и медалью «Защитнику Отечества».

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О том, что к награде был представлен и житель Вилковской громады Сергей Степаненко, сообщила у себя в Facebook староста Десантненского старостинского округа Вилковской гррмады Ольга Передерий.

Зашитник из Одесской области Сергей Степаненко получил орден от Зеленского

«Президент Украины Владимир Зеленский вручил награду Сергею Сергеевичу за добросовестное выполнение поставленных задач, проявленные мужество, героизм, патриотизм и боевые заслуги при защите Украины от врага. Такие достижения подтверждают силу характера, отвагу и самопожертвование в большом деле», – написала староста.

Ранее в Белгороде-Днестровском родным военнослужащих, которые отдали свою жизнь в войне с российскими захватчиками, вручили государственные награды.

Также напомним, что легендарному воину 3-й штурмовой бригады с позывным «Фарш» – одесситу Александру Свищу присвоено звание Героя Украины посмертно.

Фото с сайта президента и с Facebook-страницы Ольги Передерий

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