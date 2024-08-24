Главный инженер одесской группы «Технари» получил почетную награду от президента

Об этом сообщил сооснователь «Технарей» и координатор группы Геннадий Сульдин.

«Поздравляем главного инженера группы «Технари» Андрея Косяка с государственной наградой. Друг, ты лучший!», – написал он в Facebook.

Напомним, группа «Технари» создает уникальное оружие для ПВО. У них в разработке более десятка проектов, помогающих ВСУ защищать наше небо от вражеских атак.

Больше подробностей – в материале «Одесской жизни»: Нет аналогов в мире: одесситы создают уникальное оружие для ПВО (видео)

Кроме того, одесские волонтеры-изобретатели разработали мобильное приложение «єППО», помогающее нашим силам противовоздушной обороны не только обнаруживать, но и уничтожать воздушные цели противника.

Редакция «Одесской жизни» от всей души поздравляет Андрея Косяка с почетной наградой! Также поздравляем всех «Технарей» с Днем Независимости и желаем как можно больше важных и нужных изобретений для нашей Победы.