Новости Одессы и Одесской области

Главный инженер одесской группы «Технари» получил почетную награду от президента

Главный инженер одесской группы «Технари» получил почетную награду от президента

Сегодня, 24 августа 2024 года, в день 33-летней годовщины Независимости Украины, президент Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» III ступени главного инженера одесской конструкторской группы «Технари» Андрея Косяка.

Об этом сообщил сооснователь «Технарей» и координатор группы Геннадий Сульдин.

«Поздравляем главного инженера группы «Технари» Андрея Косяка с государственной наградой. Друг, ты лучший!», – написал он в Facebook.

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Напомним, группа «Технари» создает уникальное оружие для ПВО. У них в разработке более десятка проектов, помогающих ВСУ защищать наше небо от вражеских атак.

Больше подробностей – в материале «Одесской жизни»: Нет аналогов в мире: одесситы создают уникальное оружие для ПВО (видео)

Кроме того, одесские волонтеры-изобретатели разработали мобильное приложение «єППО», помогающее нашим силам противовоздушной обороны не только обнаруживать, но и уничтожать воздушные цели противника.

Редакция «Одесской жизни» от всей души поздравляет Андрея Косяка с почетной наградой! Также поздравляем всех «Технарей» с Днем Независимости и желаем как можно больше важных и нужных изобретений для нашей Победы.

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